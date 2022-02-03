На Буковине наказали учительницу за то, что ее дочь травила одноклассницу

В Черновицкой области школьница психологически травила свою одноклассницу. Но из-за того, что обидчица еще несовершеннолетняя, суд наказал ее маму – учительницу той же школы.

Из материалов суда известно, что ученица в конце декабря прошлого года обижала свою одноклассницу, насмехалась по поводу ее низкого роста.

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Добавим, что правоохранители пообщались со сверстниками девушек. Ученики 7 класса, где учатся школьницы, рассказали, что пострадавшая девочка неоднократно подвергалась травле со стороны одноклассницы.

Ответчиком по делу была мама обидчицы из-за того, что ее дочь не достигла 16-летнего возраста. Добавим, что женщина работает учительницей начальных классов в этой же школе.

Что говорит мама обидчицы

Во время судебного заседания педагог не признала вину своей дочери и заявила, что протокол, составленный в отношении ее дочери, является незаконным. Она также сказала, что между ее дочерью и ее одноклассницей действительно возник конфликт.

Но, по ее словам, последняя бросила глину из вазона на спину ее дочери, которая в ответ также бросила глиной. После этого конфликт якобы завершился.

Как отметила женщина, за два дня до этого инцидента никакого конфликта не было и "карликом" в тот день она одноклассницу не называла. Также женщина возразила, что ее дочь насмехалась над тем, что ее одноклассница воспитывается без матери.

Какое решение принял суд

Однако Вижницкий суд таки признал виновной педагога в совершении административного правонарушения по статье "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" и назначил ей наказание в размере 850 гривен в доход государства. Кроме того, с женщины взыщут 496 гривен судебного сбора.

К слову, 25 января на территории одной из луцких школ жестоко подрались два ученика. На видео заметно, как один парень нападает на другого, начинает его бить и сбивает с ног. После этого подросток продолжил бить парня кулаками и ногами по лицу. Причину драки пока не установили, однако правоохранители расследуют дело.