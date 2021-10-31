Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Департаменту образования и науки областной государственной администрации сообщить руководителям учреждений общего среднего образования (кроме специальных) о запрете очной формы обучения с 1 ноября,

– говорится в постановлении.

В то же время комиссия также запретила очную работу и учреждений внешкольного образования, а также художественного и спортивного направления всех форм собственности.

Обратите внимание! Решение будет действовать две недели, в дальнейшем комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС снова будет решать вопрос о форме обучения в области.

Ухудшение эпидемической ситуации

Директор департамента образования и науки Черновицкой ОГА Людвига Цуркан заявила, что решение приняли из-за ухудшения эпидситуации в области.

Приняли решение на неукоснительное выполнение предыдущего пятничного решения комиссии ТЭБ и ЧС по переходу учреждений общего среднего образования, кроме дошкольных, на каникулы или же дистанционную форму обучения,

– сказала она.

По ее словам, сейчас идет работа над тем, чтобы все заведения выполнили это решение. Ответственность за выполнение возложена на руководителей общин, органов управления образования и руководителей учебных заведений.

Людвига Цуркан добавила, что соблюдение решения будут проверять мобильные бригады – работники Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.