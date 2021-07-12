Як виглядатимуть гроші у майбутньому: думка експерта

Незалежно від того, скільки їх у нас є, як ми їх отримуємо та як до них ставимось, гроші – актуальна тема, яка важлива для кожного. Фінанси набувають все більш цифрового обліку, і монетки та банкноти вже не є звичним сприйняттям цього ресурсу.

Цена денег также меняется, они получают новые функции, однако их основная цель остается той же, что была еще столетие назад. Финансы призваны служить инструментом обмена, но методы их накопления и хранения приобретают другие формы.

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Что такое деньги сегодня

В мире, где деньги и их функции становятся полностью цифровыми понятиями, довольно сложно понять их истинную ценность. Разобраться в эффективном управлении ресурсом невозможно без соответствующего уровня финансовой грамоты.

Чем сложнее становится финансовая система, тем более мистическую форму она приобретает. Людям становится сложно действительно понять полный функционал денежных ресурсов в повседневной жизни,

– считает профессор Пушпа Вуд, педагог с большим опытом работы в области обучения финансовой грамоты.

Новозеландский преподаватель разработала несколько программ финансового образования для граждан всех возрастов и стремится помочь обеспечить равный доступ к финансовым знаниям и инструментам для каждого.

Будущее денег

Вуд считает, что деньги в своей физической форме пережили несколько важных изменений – то ли металлическая монетка, или бумажная банкнота, или цифра на экране смартфона – они становятся деньгами только тогда, когда способны выполнять основную функцию обмена.

По мнению эксперта, через несколько десятилетий о деньгах не в цифровом формате новые поколения даже не будут вспоминать. Поэтому, по убеждению профессора, необходимо менять коллективный подход к пониманию денег прямо сейчас.

Новые поколения будут знать о деньгах только в цифровом формате / Фото Pexels

Невозможно предсказать, насколько финансы и их функции изменятся в будущем, однако точно нельзя отставать от современного развития этого ресурса. Следует следить за изменениями на рынке финансов, учиться инвестировать в новые виды денежных инструментов и постоянно совершенствовать собственный уровень финансовой грамоты.