Цена денег также меняется, они получают новые функции, однако их основная цель остается той же, что была еще столетие назад. Финансы призваны служить инструментом обмена, но методы их накопления и хранения приобретают другие формы.
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Что такое деньги сегодня
В мире, где деньги и их функции становятся полностью цифровыми понятиями, довольно сложно понять их истинную ценность. Разобраться в эффективном управлении ресурсом невозможно без соответствующего уровня финансовой грамоты.
Чем сложнее становится финансовая система, тем более мистическую форму она приобретает. Людям становится сложно действительно понять полный функционал денежных ресурсов в повседневной жизни,
– считает профессор Пушпа Вуд, педагог с большим опытом работы в области обучения финансовой грамоты.
Новозеландский преподаватель разработала несколько программ финансового образования для граждан всех возрастов и стремится помочь обеспечить равный доступ к финансовым знаниям и инструментам для каждого.
Будущее денег
Вуд считает, что деньги в своей физической форме пережили несколько важных изменений – то ли металлическая монетка, или бумажная банкнота, или цифра на экране смартфона – они становятся деньгами только тогда, когда способны выполнять основную функцию обмена.
По мнению эксперта, через несколько десятилетий о деньгах не в цифровом формате новые поколения даже не будут вспоминать. Поэтому, по убеждению профессора, необходимо менять коллективный подход к пониманию денег прямо сейчас.
Новые поколения будут знать о деньгах только в цифровом формате / Фото Pexels
Невозможно предсказать, насколько финансы и их функции изменятся в будущем, однако точно нельзя отставать от современного развития этого ресурса. Следует следить за изменениями на рынке финансов, учиться инвестировать в новые виды денежных инструментов и постоянно совершенствовать собственный уровень финансовой грамоты.