Профессиональный стандарт учителя приняли в декабре 2020 года. К его разработке присоединились учителя, специалисты, руководители учебных заведений, а также общественные организации. Как будут вводить профстандарт и что изменится для учителей – читайте в материале.

Почему профстандарт учителя утверждает Минэкономики, а не МОН

Ранее профессиональные стандарты утверждало Минсоцполитики, но сейчас это относится к полномочиям Минэкономики. Это связано с тем, что профстандарты относятся к сфере трудовых отношений и имеют значение для оплаты труда и подготовки специалистов, сообщают эксперты изданию НУШ.

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Поэтому, если разработчиками проекта профессионального стандарта могут быть Министерство образования и науки, работодатели, научные учреждения и т. п, то утвердить документ может только Минэкономики.

Как профстандарт связан со стандартом образования

Профессиональный стандарт учителя синхронизируется с государственными образовательными стандартами. Ведь если педагог должен научить учеников определенным компетенциям, то он и сам должен ими овладеть.

Например, по новым стандартам начального и базового образования, в составе гражданских и социальных компетенций учащихся есть умение сотрудничать, а к сквозным умениям отнесено конструктивное управление эмоциям и адекватное реагирование на конфликты,

– подчеркивают эксперты.

Поэтому в эмоционально-этическую компетентность учителя включена способность конструктивно и безопасно взаимодействовать с учениками, в частности уметь применять методики осознанного слушания, бесконфликтной коммуникации и предотвращать конфликты в обучении.

Также весомое место в новом документе принадлежит современным технологическим умениям, цифровой и медиаграмотности.

Профессиональный стандарт учителя воплощает современный подход к определению общих компетентностей педагога. В частности, в них вошли гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская компетентность.

В перечень профессиональных компетентностей вошли:

языково-коммуникативная;

предметно-методическая;

информационно-цифровая;

психологическая;

эмоционально-этическая;

педагогическое партнерство;

инклюзивная;

здоровьеоберегающая;

проектировочная;

прогностическая;

организационная;

оценочно-аналитическая;

инновационная;

рефлексивная;

способность к обучению на протяжении жизни.

Что меняет профстандарт учителя

Подготовка будущих учителей

Профстандарт должен стать основой для разработки и совершенствования программ подготовки учителей.

Поэтому стандарты высшего и профессионального образования для педагогических специальностей должны ориентироваться на содержание профессионального стандарта. Чтобы вузы, которые готовят учителей, могли учитывать новые подходы к содержанию профессиональной деятельности учителя,

– подчеркивает эксперт МОН Нина Сторчак.

Поэтому учебные заведения уже сейчас могут наполнять содержание дисциплин в соответствии с новым профстандартом учителя.

Повышение квалификации учителей

Четкий перечень компетенций учителя должны использовать для составления программ повышения квалификации учителя.

Ведь из типовых программ сейчас действует только программа для повышения квалификации учителей начальных классов НУШ.

По словам экспертов, каждый учитель сможет заранее оценить уровень услуг, просмотрев программы повышения квалификации на сайтах поставщиков, и выяснить, ориентированы ли они на новый профстандарт, новые образовательные стандарты, рекомендации МОН с преподавания учебных предметов и тому подобное.

Учителя на аттестации / Фото chasdiy.org

Самооценка учителя

Если учитель назначен на должность впервые, он может рассчитывать на помощь в совершенствовании профессионального мастерства во время педагогической интернатуры. Для каждого интерна будут составлять индивидуальную программу, которая будет определять направления поддержки учителя со стороны наставника и профессиональные компетентности, которые нужно развить.

В то же время подробное описание этих компетенций в профессиональном стандарте является ориентиром для учителя и его наставника.

Разработка должностных инструкций и условия работы

По словам экспертов, профстандарт отражает весь объем деятельности учителя, поэтому должен быть основой для должностных инструкций.

Кроме того, профстандарт закрепляет не только требования к учителю, но и условия труда. Следовательно, он обязателен не только для учителя, но и для работодателя. Работодатель должен обосновать управленческие решения с учетом профстандарта.

Также в стандарте предусмотрена способность учителя сохранять личное физическое и психическое здоровье во время профессиональной деятельности.

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Аттестация учителей

По словам Нины Сторчак, механизм аттестации в этом году изменится. Сейчас во время аттестации ориентируются на критерии соответствия квалификационным категориям из действующего Типового положения об аттестации (специалист, вторая, первая и высшая категории). Однако в новом положении таких критериев не будет.

Поэтому когда начнут использовать профстандарт во время аттестации, это минимизирует субъективизм оценивания со стороны аттестационной комиссии и предотвратит принятие решений без обоснования.

Сертификация учителей

Сертификация учителей в 2021 году также будет учитывать подходы профстандарта. Это будет происходить органично, поскольку программа независимого тестирования и методика экспертного оценивания компетентностей учителей уже ориентированы на подходы НУШ.

К слову, 18 января началась регистрация на сертификацию-2021. Как зарегистрироваться и какие документы должны предоставить учителя – читайте по ссылке.