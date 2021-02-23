МОН объяснило, как учреждениям профессионального образования организовать обучение в период адаптивного карантина. Поскольку с 24 февраля вся территория Украины относится к желтой зоне эпидемической опасности, учащиеся могут посещать профтехи, если в группе немного детей больны COVID.

Но если по ряду показателей регион отнесен к красному уровню опасности, то посещение учащимися профтехов запрещается.

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Так, рекомендуется в учреждениях профессионально-технического образования, в случае введения красного уровня организовать обучение дистанционно.

Для профобразования важно сохранять взаимодействие ученика с педагогом, особенно когда речь идет о практике. Кое-где она составляет 50% учебного процесса. Мы постоянно рекомендуем директорам профтехов проводить разъяснительную работу с коллективами, чтобы они помнили о важности соблюдения дистанции во время уроков, ношения масок и перчаток,

– подчеркнули в МОН.

В Минобразования отметили, что профтехи на местах могут менять график обучения, чтобы ученики меньше пересекались друг с другом.

Однако если у ученика или работника заведения появятся симптомы коронавируса, следует придерживаться четкого алгоритма действий.

Решение правительства было принято на заседании 17 февраля 2021 года, однако само постановление вступает в силу 24 февраля. Для территорий страны, где будет действовать желтый уровень опасности, запрещается следующее:

посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения;

проводить в заведении массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учеников из более чем одной группы и в присутствии зрителей.

В целом действие карантина продлено до 30 апреля 2021 года.