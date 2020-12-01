В этом году старшеклассники не пойдут в школу: мэр Франковска рассказал, как будут учить детей
Власти Ивано-Франковска приняли решение не менять образовательный процесс для школьников до конца 2020 года. Так, ученики 5–11 классов будут учиться в декабре дистанционно.
Мэр города отметил, что, учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и просьбы родителей, они решили не изменять режим работы учебных заведений. Об этом Руслан Марцинкив сказал во время онлайн-брифинга в фейсбуке.
Интересно Будут ли закрывать школы и детсады во время локдауна: в Раде ответили
По его словам, к сожалению, старшеклассники уже не пойдут в школу до конца года. То есть до начала зимних каникул, которые планируют ввести с 25 декабря, школьники будут учиться так:
- 1–4 классы – очно в школах;
- 5–11 классы – в дистанционном режиме.
Известно, что сейчас COVID-19 в школах Ивано-Франковске заболели 37 учителя и 22 ученика. Также из 55 классов начальной школы во Франковске сейчас на самоизоляции находятся 14 классов.
Зато детские сады будут работать в обычном режиме. Дети будут идти на самоизоляцию группами, если будут выявлены случаи заболевания.
Сейчас в садиках 8 групп находятся на самоизоляции. Болеют 37 воспитателей и 2 детей болеют коронавирусом.
В горсовете добавили, что если в Украине введут локдаун, то ученики в Ивано-Франковске вернутся на учебу с зимних каникул, вероятно, с 18 января 2021 года.
К слову, в Одессе все учащиеся 5–11 классов со вторника, 1 декабря, перейдут на дистанционное обучение. Оно будет длиться две недели, а впоследствии учеников могут вернуть на очное обучение
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Решение по зарплатами учителей, заявления МОН и курьезы в школах: итоги недели в образовании27 ноября , 17:57
-
Настаивают, что сода обладает целебными свойствами: в МОН ответили на инцидент с учебником химии25 ноября , 16:43