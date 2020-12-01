Власти Ивано-Франковска приняли решение не менять образовательный процесс для школьников до конца 2020 года. Так, ученики 5–11 классов будут учиться в декабре дистанционно.

Мэр города отметил, что, учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и просьбы родителей, они решили не изменять режим работы учебных заведений. Об этом Руслан Марцинкив сказал во время онлайн-брифинга в фейсбуке.

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По его словам, к сожалению, старшеклассники уже не пойдут в школу до конца года. То есть до начала зимних каникул, которые планируют ввести с 25 декабря, школьники будут учиться так:

1–4 классы – очно в школах;

5–11 классы – в дистанционном режиме.

Известно, что сейчас COVID-19 в школах Ивано-Франковске заболели 37 учителя и 22 ученика. Также из 55 классов начальной школы во Франковске сейчас на самоизоляции находятся 14 классов.

Зато детские сады будут работать в обычном режиме. Дети будут идти на самоизоляцию группами, если будут выявлены случаи заболевания.

Сейчас в садиках 8 групп находятся на самоизоляции. Болеют 37 воспитателей и 2 детей болеют коронавирусом.

В горсовете добавили, что если в Украине введут локдаун, то ученики в Ивано-Франковске вернутся на учебу с зимних каникул, вероятно, с 18 января 2021 года.

К слову, в Одессе все учащиеся 5–11 классов со вторника, 1 декабря, перейдут на дистанционное обучение. Оно будет длиться две недели, а впоследствии учеников могут вернуть на очное обучение