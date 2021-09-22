Как будут учиться студенты львовских вузов в желтой зоне

По решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 23 сентября вся Украина переходит в желтую зону карантинных ограничений. Поэтому некоторые учебные заведения, где нет достаточного количества вакцинированных работников, могут перейти на дистанционку. Во Львове большинство вузов планирует обучать студентов в смешанной форме.

Правила желтой зоны

В желтой зоне очно разрешено работать учебным заведениям, где вакцинировано по крайней мере 80% работников – от преподавателей вузов до технического персонала.

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В МОН заявили, что учебные заведения могут работать в обычном режиме при условии наличия не менее чем у 80% работников хотя бы одного из документов:

"желтого" COVID-сертификата, подтверждающего прививку первой дозой вакцины;

"зеленого" COVID-сертификата, подтверждающего полный курс вакцинации;

международного свидетельства о вакцинации;

справки 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);

COVID-сертификата о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательного результата ПЦР-теста.

Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.Ресторанам и кафе позволяют работать до 24:00 часов.

Из-за новых карантинных правил большинство львовских университетов вынуждены перейти на смешанное обучение. Лекции будут проходить онлайн, а практические и лабораторные занятия в аудиториях. Без изменений будут учиться только в УКУ.

Как будут учиться студенты во Львове

ЛНУ имени Ивана Франко

В Львовском национальном университете имени Ивана Франко на данный момент вакцинировано почти 75% работников, и прививать студентов, преподавателей и других работников вуза продолжают.

Но уже с 23 сентября университет готовится перейти на смешанную форму обучения, которая предусматривает проведение лекций в дистанционном формате, а практических занятий – в очном формате в малых группах с соблюдением ограничений.

В любом случае Львовский университет готов к переходу и на смешанную форму обучения и на организацию образовательного процесса в онлайн-формате,

– рассказал спикер университета Олег Овчарик.

Добавим, что в ЛНУ открыты пункты вакцинации в главном корпусе вуза и в студенческих общежитиях. Вакцинироваться могут все желающие студенты и работники университета.

Львовская политехника

В НУ "Львовская политехника" вакцинированы более 60% работников. В связи со значительным увеличением заболеваемости студентов вуза COVID-19, обучение по смешанной форме ввели уже с 22 сентября. Соответствующий приказ подписал ректор политехники.

Если на потоке есть более чем одна группа, то лекции будут проводить в онлайн-формате, в соответствии с расписанием. Лекционные занятия для потока, где есть только одна группа, будут проходить в аудиториях. Все практические, семинарские и лабораторные занятия будут проходить офлайн,

– сказал первый проректор Львовской политехники Олег Матвийкив.

По его словам, если в группе есть хотя бы один больной, то все обучение – и лекционное и практическое – будет в онлайн-формате.

В вузе отметили, что для контроля обучения преподаватели должны делать видеозаписи проведенных онлайн лекционных занятий и загружать их в архив кафедры.

УКУ

Украинский католический университет – единственный во Львове вуз, где вакцинировано 80% работников. Поэтому обучение там будет очно в желтой зоне. Также сейчас в УКУ активно вакцинируют студентов.

Обучение там будет очно, но с возможностью пребывания более 20 человек в аудиториях. Физическое посещение занятий является обязательным для всех студентов, если только занятия не проводится онлайн или студенты не находятся на самоизоляции или болеют.

Мы не можем сказать, изменений не будет, ведь ситуация каждый день меняется – пока учимся в малых группах, наладили систему быстрого тестирования на COVID-19. В случае симптомов болезни происходит изоляция всей группы, пока они не сдадут тесты,

– говорит пресс-секретарь УКУ Вероника Саврук.

Также в УКУ наработали план действий и ограничения, которые будут действовать в университете в случае попадания в различные карантинные зоны.

ЛНМУ им. Данила Галицкого

Во Львовском медуниверситете имени Даниила Галицкого вакцинированы около 70% преподавателей.

Надеемся, в ближайшие дни это число увеличится. С невакцинированными будут иметь разговор деканы и проректоры. Надеемся в ближайшие недели выйти таки на 80%,

– рассказала пресс-секретарь университета Людмила Майор.

Обучение в университете еще с начала года проходит в смешанном формате – лекции ведут онлайн, практические и лабораторные занятия и обучения на клинических кафедрах в аудиториях.

Сейчас в вузе решают, какие изменения будут с переходом в желтую зону и мониторят ситуацию с заболеваемостью среди студентов и работников вуза.

ЛГУФК им. Ивана Боберского

Во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского вакцинированы лишь более 54% работников.

У нас ректор делает все для того, чтобы за две недели уровень вакцинации составил 85 – 90%. Для этого используются все моральные и другие ресурсы,

– сказал ответственный за вакцинацию в университете Иван Рыбчич.

С переходом в желтую зону в университете изменений не планируют. Ведь обучение студентов по смешанной форме там проходят еще с начала учебного года.

ЛНУВМИБ им. Гжицкого

В Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого вакцинировано 34,6% всех работников университета. Поэтому в вузе готовятся к переходу на дистанционное обучение.

В соответствии с требованиями желтой зоны, мы должны перейти на дистанционное обучение. Будет ли полностью дистанционная или все-таки смешанная форма обучения – ждем разъяснений,

– сообщил руководитель учебной части университета Тарас Пенцак.

Украинская академия книгопечатания

В учебном заведении сообщили о вакцинации около 60% всех работников. Обучение происходит в аудиториях. Будут ли какие-то изменения в связи с попаданием в желтую зону, в вузе пока не знают.

"У нас группы малокомплектные, поэтому ждем соответствующих распоряжений министерства", – отметили в академии.

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