В Министерстве образования и науки Украины заявили, что решение о том, как будут работать школы после осенних каникул, должны принимать руководители учебных заведений отдельно.

В МОН сообщили, что это касается и школ, в которых находятся избирательные участки, передает издание "РБК-Украина".

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По информации МОН, школы сами решают, как организовывать обучение после 30 октября. "Здесь не может быть однозначного ответа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе будут приниматься соответствующие решения", – сообщили в ведомстве.

Временный глава МОН в эфире одного из телеканалов заверил, что есть некоторые города в красной зоне, где комиссии ТЭБ и ЧС разрешают учащимся приступать к обучению.

Все ли школы ушли на каникулы с 15 по 30 октября, как это рекомендовало МОН? По словам временного главы Минобразования, сегодня школа – это самоуправляемое заведение и там все вопросы решаются местными властями, а МОН лишь дает рекомендации.

"Только в Полтавской области все школы ушли на каникулы. Остальные школы устанавливали даты проведения каникул по-разному, кто-то начинал с 16, 19 или 22 октября", – подчеркнул Шкарлет.

Сколько в Украине школ учится дистанционно? По состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находится более двух тысяч учеников и около 450 школ обучают детей дистанционно.

К слову, в ранее в Минобразования уверяли, что ученики в красных зонах после каникул будут учиться онлайн из дома. А каникулы планировались до 30 октября. Однако школы в Ивано-Франковске и Черкассах начнут обучение с 28 октября.