Как будут учиться ученики в 10 – 11 классах: перспективы профильного образования

В Украине хотят реформировать учебные заведения и сделать обучение в старших классах – профильным. Поэтому, уже с начала нового учебного года многие школы не смогут принимать учеников 10 – 11 классов. Какие перспективы и проблемы профильного образования в Украине – читайте в статье.

Новая реформа предусматривает разделение школ на три группы, целью которого является отделить младшую, среднюю и старшую школы друг от друга.

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Таким образом школы поделятся на:

начальные (1 – 4 классы);

гимназии (5 – 9 классы);

лицеи (10 – 12 классы).

Реформу ввели из-за того, что огромное количество выпускников вузов после окончания обучения идут работать в сферах, никак не связанных со своей специальностью.

Она должна выровнять эту ситуацию. То есть дети, имеющие определенные успехи в учебе, смогут поступать в те учебные заведения, которые обеспечат им ту или иную профильность.

По словам экспертов, создание профильных лицеев позволило бы уменьшить количество предметов или количество часов преподавания "непрофильных" дисциплин, углубляя преподавание основных тематических предметов.

Концепция академического лицея может быть разной:

специализированной, с углубленным изучением определенных дисциплин или направлений (биологическое, физико-математическое, лингвистическое и т. п);

междисциплинарной – такой, где будут работать классы разных тематических направлений и ребенок сможет выбирать.

Рассматривалось даже предложение, по которому ребенку предлагалось бы самому частично выбирать отдельные предметы – так, как это происходит в англосаксонских образовательных системах,

– говорит экс-заместитель министра образования Егор Стадный.

Преимущества профильного образования

Уменьшение количества предметов для изучения в старшей школе или сокращение количества часов на "непрофильные предметы". Возможность глубже и качественнее изучать выбранные предметы, а, соответственно – повышение качества образования в старшей школе в целом в стране. "Инвентаризация" школьной системы: закрытие или перепрофилирование недоукомплектованных классов и школ, в то же время основание мощных образовательных ячеек в регионах. Снижение родительских расходов на репетиторство и дополнительные платные образовательные услуги. Возможность более широкого выбора для ребенка и семьи. Эффективное использование финансирования: направление средств, ранее использовавшихся на содержание большего количества неэффективных заведений – на оборудование, общежития, достойные зарплаты и тому подобное.

В то же время доктор экономических наук, профессор кафедры педагогики, психологии и менеджмента Олег Клокарь рассказал "Всеосвіта" о проблемах нынешней украинской старшей школы:

одинаковые профили обучения в школах, расположенных рядом;

решение о профиле обучения принимают с учетом обеспечения педнагрузки учителей, а не запросов учащихся и их родителей;

игнорирование потребностей меньшинства в принятии решения относительно профиля обучения;

нежелание учредителей создавать эффективную сеть классов в старшей школе;

кадровые проблемы старшей профильной школы;

недостаточная материально-техническая база учебных заведений;

непонимание родителями сути профильного обучения для дальнейшей жизни детей;

культ высшего образования в Украине;

неэффективное использование финансов в учебных заведениях.

Как ученики в этом году будут поступать в 10 классы

К 2024 году школы должны окончательно определиться, готовы ли обеспечивать функционирование 10 – 12 классов. Сейчас это уже повлекло закрытие старших классов в ряде школ.

Соответственно, девятиклассники этих школ должны определиться, что делать дальше – поступать в профтехи или идти в 10 классы других школ.

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Учеников, которые уже получали образование в школе, автоматически зачисляют в 10 классы. Подростков из других школ будут брать на свободные места. Если свободных мест будет меньше, чем желающих, школа проведет вступительные испытания.

К слову, в Украине распространился миф, что после 9 класса ученики не смогут продолжать обучение в 10 – 11 классах и будут вынуждены идти в лицеи. Однако в МОН подчеркнули, что школьники могут сами решать, хотят ли они учиться в старших классах.