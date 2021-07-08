Каким будет обучение с 1 сентября: структура нового учебного года
Источник:Ukr.Life
Уже почти прошла половина летних каникул, поэтому школы тщательно готовятся к началу нового учебного года. Каким он будет и чего ждать ученикам - читайте в статье.
В Минобразования отмечают, что ученики и учителя устали от онлайн-уроков и стремятся к живому общению в классах. Поэтому они сейчас активно вакцинируют педагогов, чтобы успеть к началу учебного года.
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Каким будет новый учебный год
Формат обучения
2021 год планируют начать традиционно – в обычном режиме. Так, министр образования Сергей Шкарлет заверил, что позиция МОН такая – детские сады, специальные учреждения и учащиеся 1 – 4 классов обязательно должны учиться очно.
По его словам, на дистанционное обучение пойдут не все, а в зависимости от зонирования территорий. Так, в красных зонах придется работать в рамках дистанционного образования.
Ранее в МОН также заявляли, что формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории отдельных регионов.
Вместе с тем глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер добавила, что возвращение детей к очному обучению с сентября 2021 года зависит и от темпов вакцинации.
Сколько будет каникул для учеников
Большинство школ Украины учатся по классической семестровой системе, включающей в себя 4 четверти, объединенные в 2 семестра.
Поэтому, такая система обучения предусматривает 4 каникулярных периода:
- осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021;
- зимние каникулы – с 25 декабря 2021 до 9 января 2022;
- весенние каникулы – 28 марта по 3 апреля 2022;
- летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.
Что может повлиять на изменение этих дат? На продолжительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса.
Так уже было с осенними каникулами в 2020 году, когда из-за вспышки COVID-19 правительство рекомендовало украинским школам начать каникулы на полторы недели раньше, а зимние каникулы начали почти на неделю позже.
Какой должна быть структура учебного года
- Начинается в День знаний – 1 сентября (если в этот день выходной, то учебный год начинается в первый за ним рабочий день).
- Истекает не позднее 1 июля следующего года.
- Продолжительность каникул в течение учебного года минимум 30 календарных дней.
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Школа устанавливает в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, структуру учебного года по:
- четвертями,
- полугодиям,
- семестрам.
Педагогический совет должен определить структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий и отдыха между ними.
Продолжительность учебного года должна составлять не менее:
- 720 учебных часов – в начальной школе (1 – 4 классы),
- 890 учебных часов – в гимназии (5 – 9 классы),
- 1110 учебных часов – в лицее (10 – 12 классы).
К слову, главный санврач Игорь Кузин считает, что невакцинированных детей, у которых нет противопоказаний к прививке, не надо допускать в школы. По его словам, им лучше выбрать дистанционное обучение.