24 января во Львове состоялось заседание городского штаба по противодействию COVID-19. Специалисты приняли решение относительно обучения школьников 1 – 4 классов.

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Сейчас во Львове очень большое количество больных COVID-19 детей. По состоянию на 24 января в школах отсутствуют 12 тысяч учеников 1 – 4 классов.

Начальные школы могут переходить на дистанционку

В городском совете Львова отмечают, что окончательное решение – за администрацией школы.

В связи с ростом заболеваемости среди школьников, директорам школ рекомендуют самостоятельно принимать решения относительно дистанционного обучения учащихся младших классов,

– заявили в ведомстве.

Добавим, что для учеников 5 – 11 классов дистанционка продлится в течение двух недель – до 7 февраля. Внешкольное образование тоже ушло на карантин.

В то же время в Киеве заболеваемость среди школьников пока не критическая, поэтому школы там работают в обычном режиме.

В каких городах ученики перешли на дистанционку:

Ивано-Франковск

Ужгород

Черновцы

Сумы

Тернополь

Ровно (но не все школы, а лишь большая часть).

Коронавирус в Украине! За прошедшие сутки, 23 января, в Украине заболели коронавирусом почти 13 тысяч человек. Среди инфицированных 1 826 детей. Больше всего больных в Ивано-Франковской области (1 765 человек) и Львовской области (2 036 человек).