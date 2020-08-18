Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что школы в "красной" зоне будут работать по отдельным правилам, в частности обучение там будет проводиться дистанционно.

Об этом он сообщил во время Августовской конференции 2020: "Образование в условиях пандемии", передает 24 канал.

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По его словам, если все будут придерживаться противоэпидемических правил от Минздрава, то это позволит вовремя профилактировать распространение коронавирусной болезни, начать образовательный сезон и закончить его в обычной оффлайн форме.

Как будет проходить обучение в "красной" зоне

В то же время Ляшко добавил, что школы в "красной" зоне будут работать иначе. В частности, там будет введено онлайн-обучение на период, пока регион будет находиться в "красной" зоне.

Также главный санврач отметил, что ученики и работники школ должны знать все симптомы коронавируса.

Ляшко напомнил, что учителя должны заходить в заведения образования и проводить предмет в маске. Однако он подчеркнул, что со временем они изменят эти нормы, и учителям будет разрешено проводить урок без масок, но только в "зеленых" зонах, в "оранжевой" зоне – все останется, как было.

Что делать родителям, если у их ребенка симптомы коронавируса? По словам Ляшко, если мама и папа заметили у своего ребенка симптомы COVID-19, то его следует оставить дома и не отправлять в школу.

Также стоит обязательно вызвать семейного врача. В противном случае – надо обратиться на горячую линию в Департамент здравоохранения вашей области. Если ситуация критическая, то стоит позвонить в скорую по номеру 103.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин.