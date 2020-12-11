В Киеве школьники не будут иметь дополнительных каникул из-за локдауна. Так, после зимних каникул, которые продлятся до 10 января включительно, школьники начнут обучение в дистанционном режиме.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает 24 канал.

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По его словам, все школы Киева с 25 декабря уходят на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в онлайн-режиме.

Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне,

– отметил Кличко.

Сейчас планируется, что онлайн-обучение продлится две недели – до 22 января включительно. Мэр Киева добавил, что если продолжат локдаун, то в школах продолжат и дистанционное обучение.

В то же время детсады будут работать в привычном режиме даже во время локдауна. А учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже, с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате с 18 января.

Добавим, что правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января. Учреждениям образования посоветовали установить на это время каникулы ради безопасности детей. Однако в МОН заявили, что учеников можно обучать дистанционно во время локдауна.