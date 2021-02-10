Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что до конца февраля школы будут работать в условиях адаптивного карантина. В частности, учеников будут обучать в смешанной форме обучения – очно и дистанционно.

Шкарлет добавил, что ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса предварительно будут продлены еще до 30 апреля. По его словам, пока неизвестно, будут ли изменения в сфере образования после 28 февраля.

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"Сейчас ждем от Минздрава определенных прогнозов и предложений по дальнейшему введению или невведению карантина, но предварительно до 30 апреля продлят такой же адаптивный карантин. Но в каком варианте – ждем от Минздрава", – рассказал Шкарлет.

Глава МОН рассказал, что в Украине дистанционное обучение в полном объеме было применено максимум в 30% территориальных общин.

Был трехмесячный локдаун в начале, тогда действительно проходило полноценное дистанционное обучение. Но в большинстве учебных заведений применяется смешанное обучение: и дистанционное, и полноформатное – в зависимости от уровня эпидемиологической ситуации,

– объяснил Шкарлет.

По словам министра, при обучении онлайн качество образования происходит минимум на 8%, зато смешанное и дистанционное обучение дает возможность сохранить и не останавливать образовательный процесс.

К слову, депутаты зарегистрировали в Раде законопроект, которым предлагают освободить выпускников от ГИА в 2021 году. Они считают, что принятие такого решения уменьшит до минимума риски заболевания коронавирусом среди учащихся во время проведения ВНО.