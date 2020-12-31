Этот год был сложным для многих стран из-за пандемии. Однако у правительств уже есть планы на следующий год в отношении образования. Как будут реформировать образование в США, Европе, Индии и Новой Зеландии – читайте в материале.

США: больше профессиональных навыков в школах

Для новоизбранного президента США Джо Байдена образование является одним из приоритетов. Кроме того, его жена, Джилл, уже много лет преподает английский язык в родном городе Делавэр, и считает учительство не профессией, а своим призванием, сообщает "Освитория".

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Поэтому Байден заявляет американским педагогам, что их голос будет услышан в новой администрации Белого Дома.

В частности, новоизбранный президент США в реформе образования предлагает "переизобрести старшую школу": сократить пробел в финансировании школ для разных категорий населения, а школы в бедных районах усилить курсами по профессиональным навыкам.

Искусство, музыка и профессиональные навыки способны привлечь учащихся к обучению, развить в них чувство гордости и значимости через творчество и мейкерство (это культура, противоположная обществу потребления, культ "сделай сам"),

– считает Байден.

Поэтому, в образовательной политике чиновник будет опираться именно на педагогов. В частности, Байден планирует повысить учителям зарплату, ввести универсальную программу дошкольного образования для 3-4-летних детей и дать всем старшеклассникам доступ к практическим профессиональным курсам.

Европа: развитие цифровой грамотности

Европейская Комиссия приняла цифровой образовательный план действий на 2021-2027 годы. Его цель – "перезагрузить" образование согласно новым вызовам цифровой эпохи.

Так, до конца 2021 года Комиссия разработает рекомендации по онлайн и дистанционному обучению для младшей и средней школы. Это будет общий для всех стран-членов ЕС документ-инструкция, как внедрять дистанционное, онлайн и смешанное обучение эффективно и инклюзивно.



Курсы онлайн-обучения / Фото Lifewire

Кроме того, в Европе также планируют создать Европейскую платформу по обмену качественными сертифицированными учебными онлайн-программами и курсами. А для учителей запустят SELFIE – онлайн-инструмент самостоятельного овладения цифровыми навыками.

Для чего это? Эксперты считают, что дети с раннего школьного возраста должны получать цифровые навыки, в частности уметь распознавать дезинформацию и фейки, а также понимать технологии, которые использует искусственный интеллект.

Индия: новая образовательная политика

В 2020 году Правительство Индии переименовало Министерство человеческих ресурсов в Министерство образования. Тогда же утвердили и Новую Образовательную Политику: масштабную реформу, которая будет касаться индийских школ, колледжей и университетов.

К воплощению программы перейдут уже в 2021 году. Как изменится школьное образование в Индии:

До 2030 года планируется достичь 100% вовлечения детей в начальную и среднюю школу;

Гибкость в выборе предметов и преподавания всех предметов на двух уровнях;

Школьные тесты будут проверять только компетентность и будут проводиться два раза в год;

До 5-го класса на языке инструкций в школе будет родной язык региона;

Планируется достичь всеобщей грамотности в чтении и счете;

Вместо оценок – карточки учащихся, чтобы отчет об учебном прогрессе ребенка был более понятен;

Школьные дни "без портфеля" – не менее 10 дней в году ученики будут иметь возможность получать практические профессиональные навыки или проходить стажировку.

В то же время для высшего образования реформа предусматривает: до 2035 года достичь, что 50% молодых людей будут учиться в колледжах или университетах; унифицировать вступительные экзамены в университеты; создать мультидисциплинарное обучение с гибкостью для выбора предметов и т.д.

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Новая Зеландия: реформа профессионального образования

Новая Зеландия в 2021 году будет реформировать профессионально техническое высшее образование, чтобы оно соответствовало требованиям рынка труда, а студенты получали навыки, которых ожидают работодатели и сообщества.

Для достижения цели разработали 7 ключевых изменений. В частности – чтобы профтехобразование было тесно интегрировано с реальным опытом работы и потребностями. Для этого создадут Институт навыков и технологий. Он будет оказывать сопровождение и поддержку студентам и работникам, которые нуждаются в переобучении или получении новых навыков.

Также заработают Центры качества профессионального образования, которые будут объединять учебные заведения, работодателей и экспертов для выработки новой эффективной программы для студентов.