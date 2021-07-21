Как будут распределять ноутбуки между школами и сколько получит каждая область: объяснение МОН

21 июля 2021 , 09:21
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Источник:

Министерство образования и науки

МОН совместно с Минцифры в этом году обеспечат более 60 тысяч учителей качественными ноутбуками. На это выделили 980 тысяч гривен субвенции. Как гаджеты будут распределять между школами – читайте разъяснения в статье.

В общем школам предоставят почти 61 тысячу ноутбуков. Да, у каждого учителя будет собственный персональный компьютер.

К теме Ноутбук каждому учителю: МОН обеспечит более 60 тысяч педагогов качественными гаджетами

Как между школами будут распределять ноутбуки

Распределение ноутбуков будет осуществляться государственными администрациями между школами, в которых имеющееся количество персональных компьютеров меньше, чем количество учителей.

Кто в первую очередь получит ноутбуки:

  • школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек;
  • школы с количеством учащихся не менее 100 человек;
  • другие учреждения общего среднего образования.

Согласно условиям предоставления субвенции, приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.

Если школа пойдет на дистанционное обучение, ноутбуки в настоящее время могут предоставляться в пользование учителя с целью организации надлежащего обучения.

Обеспечение всех учебных заведений ноутбуками осуществляется с обязательным достижением соотношения: один персональный компьютер на одного педагога.

Например, если в определенном учебном заведении есть 25 персональных компьютеров на 30 учителей, то для такого заведения за счет субвенции разрешается приобрести еще 5 ноутбуков.

Сколько ноутбуков получат школы по областям

Согласно процессу закупки в специальном дашборде, компьютеры будут закупать для всех 24 областей и Киева. В частности:

  • Одесская область – планируется закупить 4134 ноутбука в 2021 году.
  • Днепропетровская область – планируется закупить 9822 ноутбука в 2021 году.
  • Черниговская область – планируется закупить 1397 ноутбуков в 2021 году.
  • Харьковская область – планируется закупить 3721 ноутбук в 2021 году.
  • Житомирская область – планируется закупить 2328 ноутбуков в 2021 году.
  • Полтавская область – планируется закупить 3415 ноутбуков в 2021 году.
  • Херсонская область – планируется закупить 1588 ноутбуков в 2021 году.
  • Киевская область – планируется закупить 3839 ноутбуков в 2021 году.
  • Запорожская область – планируется закупить 2013 ноутбуков в 2021 году.
  • Луганская область – планируется закупить 747 ноутбуков в 2021 году.
  • Донецкая область – планируется закупить 2068 ноутбуков в 2021 году.
  • Винницкая область – планируется закупить 3631 ноутбук в 2021 году.
  • Николаевская область – планируется закупить 1600 ноутбуков в 2021 году.
  • Кировоградская область – планируется закупить 1431 ноутбук в 2021 году.
  • Сумская область – планируется закупить 1406 ноутбуков в 2021 году.
  • Львовская область – планируется закупить 3748 ноутбуков в 2021 году.
  • Черкасская область – планируется закупить 1771 ноутбук в 2021 году.
  • Хмельницкая область – планируется закупить 2066 ноутбуков в 2021 году.
  • Волынская область – планируется закупить 1873 ноутбука в 2021 году.
  • Ровенская область – планируется закупить 1955 ноутбуков в 2021 году.
  • Ивано-Франковская область – планируется закупить 2741 ноутбук в 2021 году.
  • Тернопольская область – планируется закупить 1440 ноутбуков в 2021 году.
  • Закарпатская область – планируется закупить 2231 ноутбук в 2021 году.
  • Черновицкая область – пока данных по закупке нет.
  • Киев – пока данных по закупке нет, но потребность в ноутбуках – 3914.

В МОН говорят что пандемия изменила образовательный процесс – уроки из классов перешли в зум-конференции. Но, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате.

Наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения,
– ответил Михаил Федоров.

Поэтому в госбюджете на 2021 год выделили 980 миллионов гривен на приобретение ноутбуков.

К слову, в Минобразования утвердили модельные программы Новой украинской школы для учащихся 5 – 9 классов. По ним начнут учиться 5 пилотных класса с этого учебного года и все остальные пятые классы – со следующего.

Автор: Марія Бондар