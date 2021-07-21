Как будут распределять ноутбуки между школами и сколько получит каждая область: объяснение МОН
Источник:Министерство образования и науки
МОН совместно с Минцифры в этом году обеспечат более 60 тысяч учителей качественными ноутбуками. На это выделили 980 тысяч гривен субвенции. Как гаджеты будут распределять между школами – читайте разъяснения в статье.
В общем школам предоставят почти 61 тысячу ноутбуков. Да, у каждого учителя будет собственный персональный компьютер.
К теме Ноутбук каждому учителю: МОН обеспечит более 60 тысяч педагогов качественными гаджетами
Как между школами будут распределять ноутбуки
Распределение ноутбуков будет осуществляться государственными администрациями между школами, в которых имеющееся количество персональных компьютеров меньше, чем количество учителей.
Кто в первую очередь получит ноутбуки:
- школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек;
- школы с количеством учащихся не менее 100 человек;
- другие учреждения общего среднего образования.
Согласно условиям предоставления субвенции, приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.
Если школа пойдет на дистанционное обучение, ноутбуки в настоящее время могут предоставляться в пользование учителя с целью организации надлежащего обучения.
Обеспечение всех учебных заведений ноутбуками осуществляется с обязательным достижением соотношения: один персональный компьютер на одного педагога.
Сколько ноутбуков получат школы по областям
Согласно процессу закупки в специальном дашборде, компьютеры будут закупать для всех 24 областей и Киева. В частности:
- Одесская область – планируется закупить 4134 ноутбука в 2021 году.
- Днепропетровская область – планируется закупить 9822 ноутбука в 2021 году.
- Черниговская область – планируется закупить 1397 ноутбуков в 2021 году.
- Харьковская область – планируется закупить 3721 ноутбук в 2021 году.
- Житомирская область – планируется закупить 2328 ноутбуков в 2021 году.
- Полтавская область – планируется закупить 3415 ноутбуков в 2021 году.
- Херсонская область – планируется закупить 1588 ноутбуков в 2021 году.
- Киевская область – планируется закупить 3839 ноутбуков в 2021 году.
- Запорожская область – планируется закупить 2013 ноутбуков в 2021 году.
- Луганская область – планируется закупить 747 ноутбуков в 2021 году.
- Донецкая область – планируется закупить 2068 ноутбуков в 2021 году.
- Винницкая область – планируется закупить 3631 ноутбук в 2021 году.
- Николаевская область – планируется закупить 1600 ноутбуков в 2021 году.
- Кировоградская область – планируется закупить 1431 ноутбук в 2021 году.
- Сумская область – планируется закупить 1406 ноутбуков в 2021 году.
- Львовская область – планируется закупить 3748 ноутбуков в 2021 году.
- Черкасская область – планируется закупить 1771 ноутбук в 2021 году.
- Хмельницкая область – планируется закупить 2066 ноутбуков в 2021 году.
- Волынская область – планируется закупить 1873 ноутбука в 2021 году.
- Ровенская область – планируется закупить 1955 ноутбуков в 2021 году.
- Ивано-Франковская область – планируется закупить 2741 ноутбук в 2021 году.
- Тернопольская область – планируется закупить 1440 ноутбуков в 2021 году.
- Закарпатская область – планируется закупить 2231 ноутбук в 2021 году.
- Черновицкая область – пока данных по закупке нет.
- Киев – пока данных по закупке нет, но потребность в ноутбуках – 3914.
В МОН говорят что пандемия изменила образовательный процесс – уроки из классов перешли в зум-конференции. Но, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате.
Наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения,
– ответил Михаил Федоров.
Поэтому в госбюджете на 2021 год выделили 980 миллионов гривен на приобретение ноутбуков.
К слову, в Минобразования утвердили модельные программы Новой украинской школы для учащихся 5 – 9 классов. По ним начнут учиться 5 пилотных класса с этого учебного года и все остальные пятые классы – со следующего.