В общем школам предоставят почти 61 тысячу ноутбуков. Да, у каждого учителя будет собственный персональный компьютер.

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Как между школами будут распределять ноутбуки

Распределение ноутбуков будет осуществляться государственными администрациями между школами, в которых имеющееся количество персональных компьютеров меньше, чем количество учителей.

Кто в первую очередь получит ноутбуки:

школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек;

школы с количеством учащихся не менее 100 человек;

другие учреждения общего среднего образования.

Согласно условиям предоставления субвенции, приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.

Если школа пойдет на дистанционное обучение, ноутбуки в настоящее время могут предоставляться в пользование учителя с целью организации надлежащего обучения.

Обеспечение всех учебных заведений ноутбуками осуществляется с обязательным достижением соотношения: один персональный компьютер на одного педагога.

Например, если в определенном учебном заведении есть 25 персональных компьютеров на 30 учителей, то для такого заведения за счет субвенции разрешается приобрести еще 5 ноутбуков.

Сколько ноутбуков получат школы по областям

Согласно процессу закупки в специальном дашборде, компьютеры будут закупать для всех 24 областей и Киева. В частности:

Одесская область – планируется закупить 4134 ноутбука в 2021 году.

Днепропетровская область – планируется закупить 9822 ноутбука в 2021 году.

Черниговская область – планируется закупить 1397 ноутбуков в 2021 году.

Харьковская область – планируется закупить 3721 ноутбук в 2021 году.

Житомирская область – планируется закупить 2328 ноутбуков в 2021 году.

Полтавская область – планируется закупить 3415 ноутбуков в 2021 году.

Херсонская область – планируется закупить 1588 ноутбуков в 2021 году.

Киевская область – планируется закупить 3839 ноутбуков в 2021 году.

Запорожская область – планируется закупить 2013 ноутбуков в 2021 году.

Луганская область – планируется закупить 747 ноутбуков в 2021 году.

Донецкая область – планируется закупить 2068 ноутбуков в 2021 году.

Винницкая область – планируется закупить 3631 ноутбук в 2021 году.

Николаевская область – планируется закупить 1600 ноутбуков в 2021 году.

Кировоградская область – планируется закупить 1431 ноутбук в 2021 году.

Сумская область – планируется закупить 1406 ноутбуков в 2021 году.

Львовская область – планируется закупить 3748 ноутбуков в 2021 году.

Черкасская область – планируется закупить 1771 ноутбук в 2021 году.

Хмельницкая область – планируется закупить 2066 ноутбуков в 2021 году.

Волынская область – планируется закупить 1873 ноутбука в 2021 году.

Ровенская область – планируется закупить 1955 ноутбуков в 2021 году.

Ивано-Франковская область – планируется закупить 2741 ноутбук в 2021 году.

Тернопольская область – планируется закупить 1440 ноутбуков в 2021 году.

Закарпатская область – планируется закупить 2231 ноутбук в 2021 году.

Черновицкая область – пока данных по закупке нет.

Киев – пока данных по закупке нет, но потребность в ноутбуках – 3914.

В МОН говорят что пандемия изменила образовательный процесс – уроки из классов перешли в зум-конференции. Но, к сожалению, не у всех учителей была техническая возможность обучать детей в таком формате.

Наша цель – сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения,

– ответил Михаил Федоров.

Поэтому в госбюджете на 2021 год выделили 980 миллионов гривен на приобретение ноутбуков.

К слову, в Минобразования утвердили модельные программы Новой украинской школы для учащихся 5 – 9 классов. По ним начнут учиться 5 пилотных класса с этого учебного года и все остальные пятые классы – со следующего.