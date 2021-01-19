В Министерстве образования и науки отметили, что при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального-технического, предвысшего и высшего образования с 24 января будут продолжать обучение очно или в смешанном формате.

Однако учреждения высшего образования, имея автономию и учитывая эпидситуации в каждом регионе, могут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение. Об этом написал Сергей Шкарлет в телеграме.

К теме Вместо красных дипломов: в Минобразования объяснили, как и кому будут выдавать дипломы с отличием

Поэтому, до конца локауна обучение проходит дистанционно. Только после 24 января можно будет установить для студентов и учащихся профтехов очную или смешанную форму обучения.

Как будет проходить практика для студентов и учащихся? Шкарлет отметил, что ряд специальностей и большинство профессий требуют практического обучения, а потому важно организовать студенческие и ученические практики с обязательным соблюдением карантинных мероприятий.

"Я убежден, что большинство соискателей образования мечтают о возвращении в аудитории, а потому осознают важность ежедневного соблюдения противоэпидемических требований", – добавил министр образования.



К слову, Сергей Шкарлет заявил, что после завершения локдауна учащиеся выпускных 9 и 11 классов, которые в этом году сдают ГИА и ВНО, должны вернуться к очной или смешанной форме обучения.