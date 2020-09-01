Карантин в школе: как будут работать учителя во время пандемии
Учителя с 1 сентября столкнутся с новым вызовом – работой во время пандемии. Отныне работники школы должны соблюдать определенные рекомендации и следить за безопасностью детей.
Новый учебный год впервые начнется в карантинных условиях, которые будут означать не только ограничения, но и тщательный контроль за выполнением правил безопасности. Поэтому, МОН предоставили рекомендации для учителей, как им работать во время пандемии, передает 24 канал.
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Как должны работать учителя во время пандемии
По рекомендациям Минздрава, учителя, обучающие учеников в "желтой" или "зеленой" зоне могут преподавать свой предмет без масок, но они таки должны соблюдать соответствующую дистанцию с учениками.
Зато в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют проводить урок в защитных щитках. В "красных" зонах обучение должно происходить дистанционно.
Кроме того, допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга. Так, если у них температура выше 37,2°C, им запрещено работать.
Также педагоги должны дезинфицировать руки антисептиками перед входом и выходом из школы и обязательно мыть руки с мылом после каждого урока.
Правила пребывания учителей в школе / инфографика Минздрава
Отметим, что учителя еще должны следить за соблюдением правил безопасности в школе учениками и забирать их в школу от родителей (родители могут заходить только на территорию школы, но не в само помещение).
Педагоги должны перед уроками спросить учеников о самочувствии и, если в классе есть больной, выявить признаки заболевания и изолировать этого ученика.
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Должны ли учителя идти на самоизоляцию, если заболел ученик в их классе? Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что это должен определять врач-эпидемиолог. "Здесь не надо самодеятельности. Врач должен определить, какой степени были контакты с ребенком и тому подобное", - говорит он.
Будут ли отправлять педагогический коллектив на самоизоляцию, если заболеет один учитель?
Глава Минздрава говорит, что если в учебном заведении у какого учителя будет подтвержден случай заболевания коронавирусом, решение об отправке на карантин учителя и педагогического коллектива будет принимать эпидемиолог.
"Врач эпидемиолог будет проводить расследование и будет определять, кого именно надо отправлять на самоизоляцию", – добавил Степанов.
Правила работы работников образовательных учреждений на период карантина / инфографика 24 канала