В Министерство образования и науки рассказали, как будут работать школьные столовые в новом учебном году. Ведь правила посещения учебных заведений существенно изменились в связи с пандемией коронавируса.

Как будут работать школы с 1 сентября? В частности, с нового учебного года в школьных столовых будет запрещено организовывать питание детей по принципу "шведского стола", передает издание "Украинские новости".

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В МОН подчеркнули, что между столами обязательно должна быть социальная дистанция (быть не менее полутора метров). Также за ним должны сидеть не более 4-х учеников одновременно.

Зато все работники столовых должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках. А кассиры и другие работники столовых, которые выдают блюда, обязаны использовать защитные очки или щитки.

Кроме того, рекомендуют, чтобы администрация школы составила расписание питания для разных классов, чтобы не было скопления в помещении.

Как будут работать школы с 1 сентября

С 1 сентября ученики при благоприятной эпидемической ситуации в регионе пойдут в школу. Однако учебным заведениям следует тщательно следить за соблюдением правил безопасности учащимися и работниками.

А школы в "красной" зоне будут работать иначе – там будет введено онлайн-обучение на период, пока регион будет находиться в такой зоне. Каждые 14 дней переход региона из одной в другую зону будет решать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

нельзя допускать к работе учителей с температурой свыше 37,2°C;

для учеников стоит разработать маршруты и график допуска в школу, чтобы избежать скоплений людей;

передвигаться и заходить в помещение школы можно только в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску;

администрация учебного заведения должна составить расписание уроков так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности надо обеспечить проведение занятий на свежем воздухе. Также обязательно нужно проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.



Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала