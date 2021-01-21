Как будут работать школы и вузы с 25 января: объяснение МОН
С 25 января продолжит действовать адаптивный карантин для учебных заведений, поэтому они будут работать с определенными ограничениями. Каким будет обучение в школах и вузах с 25 января – читайте в материале.
В то же время локдаун, установленный на период с 8 по 24 января 2021 года, прекращает действовать с 25 января. Об этом сообщило Министерство образования и науки.
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Как будут работать учебные заведения с 25 января
Однако, на период действия карантина запрещено:
- посещать учебные заведения группами численностью более 20 человек, кроме садиков, школ и учреждений внешкольного или специализированного художественного образования;
- посещать учебные заведения в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% учеников и учителей (или студентов и преподавателей)
- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).
Кто должен идти на самоизоляцию
Кроме того, во время карантина самоизоляции подлежат лица, которые прибывают в Украину для обучения в вузы с государства со значительным распространением COVID-19. Но эта норма не применяется к лицам, которые не контактировали с больными COVID-19.
Самоизоляции также подлежат те, кто прибывает из временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, кроме лиц, которые не контактировали с больными COVID-19.
Добавим, что ранее в МОН заявляли, что при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном или очном формате.
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