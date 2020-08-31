Вскоре в Украине будет 1 сентября, а следовательно стартует новый учебный год. Правда, на этот раз будет проходить он в условиях карантина. Какие правила в 2020 году введут в обучение – читайте дальше.

Весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию

Такое может произойти, если хотя бы у одного ученика подтвердят заболевания коронавирусом. Соответствующие рекомендации для учебных заведений разработали в Министерстве здравоохранения. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV .

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Как пояснил Ляшко, весь класс будет считаться лицами, близко контактировавшими с больным, поэтому им придется пойти на 14-дневную самоизоляцию.

В то же время учебный процесс будет продолжен, однако уже дистанционно.

Новая реальность в школах

Теперь на входе будут проверять температуру. Правда, ученикам это делать не обязательно. Зато учителям – необходимо. И если у них температура будет выше 37,2 градуса, то к урокам их не допутят, передает ТСН .

По новым карантинными правилами, в школу ребенка теперь не пустят без маски. Единственное исключение – для учеников младшей школы. По словам главы Минздрава Степанова, одной маски достаточно полностью в день. Правда, учителя в школе обязательно должны носить маски. Если заведение – в оранжевой зоне, то маску советуют заменить на пластиковый щиток.

Также заведениях появилась необычная школьно-медицинская атрибутика – санитайзеры , наклейки на полу, в туалете – жидкое мыло. По словам заместителя временного руководителя МОН Любомиры Мандзий, администрация школы не имеет права требовать у родителей сдавать деньги на антисептики. Эта задача органов местного самоуправления.

Это наша новая реальность. Мы не можем отменить карантин. Если мы его отменим, за три недели мы увидим закрытые больницы, которые будут переполнен, а медпомощь не будет предоставляться,

– подчеркнул министр здравоохранения Степанов.

В то же время он акцентировад, выполнение правил – это жизненная необходимость.

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Как будет проходить процесс обучения

Родителей в школу не пустят. А чтобы минимизировать контакты между учениками, школа должна открыть все двери и организовать для каждого класса индивидуальный маршрут. В частности, в одной из школ Киева здание разделили на две зоны – желтую и синюю – с отдельными входами. Уроки в желтой начинаться в 7:35, в синий – на час позже.