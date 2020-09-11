Несмотря на то, что Ивано-Франковск до сих пор в красной зоне, городские власти решили таки открыть сады по просьбе родителей. Зато школы с 14 сентября будут работать дистанционно.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в фейсбуке.

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Сейчас городская власть Ивано-Франковска решила поэтапно открывать детские сады с понедельника, 14 сентября. Однако там отметили, что посещение дошкольного учреждения не обязательно, это должны решить родители.

Зато школы также заработают, но только в дистанционном режиме из-за продолжения действия красной зоны карантина.

Также мэр Ивано-Франковска отметил, что показатели заболеваемости коронавирусом в городе значительно улучшились. Сейчас там стало меньше больных в больницах.

К слову, всего в Ивано-Франковске за время пандемии заболели COVID-19 почти 11 тысяч человек, в том числе за последние сутки – 151 больной. Умерли от болезни в области 253 человека, выздоровели – 4,5 тысячи.