По всей Украине ухудшилась погода. Так, во Львове 11 февраля ожидается до -11 градусов мороза, поэтому из-за снегопада некоторые школы могут не работать.

Во время брифинга мэр Львова рассказал, что школы в городе будут открыты, но процесс обучения будет проходить в дистанционном режиме.

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Андрей Садовый обратился к львовянам с просьбой оставить детей в пятницу, 12 февраля, дома.

Пока что говорим только об 1 дне – пятнице. Завтра (12 февраля – 24 канал) все школы, где это возможно, будут проводить обучение в онлайн-режиме. Но учебные заведения будут работать,

– заявил мэр Львова.

В целом, по словам городского главы, все школы будут физически открыты и родители при необходимости смогут привести детей в учреждение образования. Это же касается и детских садов.

"Если нет возможности оставить детей дома, их можно привести в школу или садик. Там найдут, чем развлечь детей", – сказал Садовый.

Андрей Садовый добавил, что также важно минимизировать количество учителей, которые доезжают из разных уголков города. Добавим, что информации о том, как будут работать школы на следующей неделе, пока нет.

К слову, в Киеве обучение в школах и садиках 11 и 12 февраля будет проводиться в дистанционном режиме. Учебные заведения не будут работать.