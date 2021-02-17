Министр образования рассказал, что пандемия коронавируса пока не отступает. Поэтому правительство 17 февраля продлило карантин и приняло новые изменения, касающиеся уровней эпидемической опасности. Как будут работать теперь школы и садики – читайте объяснение МОН в материале.

Работа учебных заведений в желтой зоне

С 22 февраля на всей территории Украины устанавливается желтый уровень, согласно которому есть определенные запреты на посещение школ и садиков.

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По словам Шкарлета, пока запрещается посещение учебных заведений там, где на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала школы или садика.

Также запрещено проведение массовых мероприятий, в частности спектаклей, праздников и концертов с участием детей с более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей.

Работа учебных заведений в красной зоне

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом местные власти могут устанавливать в регионе красный уровень эпидемической опасности, который определяется решением комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Минздрава.

В случае установления красного уровня эпидемопасности будут продлевать работу садиков и специальных учебных заведений, ученики 1 – 4 классов будут учиться в обычном режиме. Все остальные ученики перейдут на онлайн-обучение,

– отметил Шкарлет.

Министр образования напомнил, что его позиция по очному обучению учеников начальной школы остается неизменной. "Я благодарю коллег, которые учли и поддержали предложения не только МОН, но и родителей и педагогов", – добавил он.