В Одессе школы самостоятельно определять, по какой схеме будут проводить обучение с 1 сентября. Учебные заведения там уже готовятся к новому учебному году.

Так, в школе №81 планируют проводить уроки без перерывов и по 35 минут, а ученики младших классов будут ходить в школу каждый день, но уроки будут спаренные и длиться по 20 минут, передает издание Odessit.

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Старшеклассникам взамен предлагают изучать математику, иностранные языки, физику, химию и правоведение в классах, а литературу, историю, географию и биологию – дома дистанционно. Музыку и искусство также хотят перевести на самостоятельное изучение и выставлять за них только "зачтено/не зачтено".

Столовой во всех школах работать не будут, однако детям будут давать сухие завтраки. Также планируется, что ученики будут заходить в помещение учебного заведения по установленному графику.

Но, как будет происходить обучение каждая школа определит самостоятельно, следуя общим правилам и ограничениям. Директора обсудят все возможные схемы проведения обучения, а уже до 10 августа школы окончательно определят, какие форматы являются наиболее эффективными для них.

"Каждое заведение самостоятельно определит режим работы и изучение того или иного предмета при участии родителей. Главное – чтобы дети активно учились и находились в безопасной среде", – отметила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее словам, директора выдадут приказы о работе школ в новом учебном году. При этом также руководители заведения имеют рассчитать количество масок и дезинфицирующих средств. А детям будут измерять температуру и следить за соблюдением дистанции.