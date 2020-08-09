Как будут работать школы в красных зонах с 1 сентября: объяснение Шмыгаля
С 1 сентября дети будут учиться в школах, несмотря на пандемию коронавируса. Правительство уже провело необходимые совещания и определило особенности учебного процесса, включая и обучение в красных зонах.
Об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", опубликованном 8 августа.
Обратите внимание Учителей не будут тестировать на COVID-19 перед 1 сентября
Люди, говорит премьер, переживают из-за "спекуляций и манипуляций" – что, мол, дети будут учиться дома. Просят пустить детей "хоть в первый класс хоть на день, чтобы дети увидели, что это такое". Это все бесполезные разговоры, ведь:
- "Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год".
Правительство уже провело все необходимые совещания, выработало рекомендации и запустило "процессы в областях", которые контролируют главы ОГА.
- В то же время в регионах, которые будут находиться в красных зонах, власть будет вводить для школьников карантин на 14 дней – в течение него дети будут учиться дистанционно, а потом снова пойдут в школу.
Этот карантин, как пояснил Денис Шмыгаль, "такой же, какой вводится при других эпидемиях", например гриппа.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала