С 1 сентября дети будут учиться в школах, несмотря на пандемию коронавируса. Правительство уже провело необходимые совещания и определило особенности учебного процесса, включая и обучение в красных зонах.

Об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода" , опубликованном 8 августа.

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Люди, говорит премьер, переживают из-за "спекуляций и манипуляций" – что, мол, дети будут учиться дома. Просят пустить детей "хоть в первый класс хоть на день, чтобы дети увидели, что это такое". Это все бесполезные разговоры, ведь:

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год".

Правительство уже провело все необходимые совещания, выработало рекомендации и запустило "процессы в областях", которые контролируют главы ОГА.

В то же время в регионах, которые будут находиться в красных зонах, власть будет вводить для школьников карантин на 14 дней – в течение него дети будут учиться дистанционно, а потом снова пойдут в школу.

Этот карантин, как пояснил Денис Шмыгаль, "такой же, какой вводится при других эпидемиях", например гриппа.

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября: важные пункты – обеспечение соблюдения социальной дистанции и правил гигиены.