Как будут работать школы в красной зоне карантина: объяснение МОН

В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать школы в красной зоне карантина. Так, для работы в обычном режиме в школах должно быть 100% вакцинированных работников.

Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова. По ее словам, оранжевая и желтая зоны предусматривают вакцинацию более 80% педагогов.

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При этом, как отметила эксперт, учатся все дети – дошкольная, начальная, высшая, средняя школы.

А если регион переходит в красную зону, то обязательно 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет – учебное заведение перейдет на дистанционное обучение,

– сообщила Рогова.

Заместитель министра образования добавила, что речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения – не только учителей. "Только при этом условии смогут работать и садики, и начальная, и специализированная школы", – говорит Рогова.

Ранее Сергей Шкарлет заявил, что начальные школы, садики и специальные учебные заведения будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм. Такое "исключение" будет действовать во время желтого и красного уровней эпидемопасности.

К слову, с начала обучения уже почти 89 тысяч школьников и 3 тысячи учителей перевели на самоизоляцию. Также сейчас дистанционно проводят обучение 145 школ.