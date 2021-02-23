Как будут работать школы во время карантина с 24 февраля: официальное заявление МОН
В Министерстве образования и науки обнародовали рекомендации школ по работе во время адаптивного карантина. Документ разъясняет особенности обучения учащихся с 24 февраля.
Источник:Министерство образования и науки
В МОН отметили, что на всей территории Украины с 24 февраля до 30 апреля 2021 года введен адаптивный карантин. Так, в регионах может устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
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Как будут работать школы во время карантина с 24 февраля
Во время желтого уровня запрещается
- посещать школы учащимися, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников заведения;
- проводить в школах массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учеников из более чем одного класса и в присутствии зрителей;
- проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и других) мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненности залов более 50% мест в каждом зале.
Во время красного уровня запрещается
- посещать школы ученикам старших классов. То есть учебные заведения могут посещать воспитанники в садиках, учащиеся специальных учебных заведений и учащиеся 1 – 4 классов в школе.
Кроме того, МОН рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.
Если в школе будет дистанционное обучение
- В случае организации дистанционного обучения школа должна действовать в интересах ребенка. Организация обучения должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учащимися.
- К тому же, должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе учащихся с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития.
- Учебное заведение должно обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказывать им поддержку в обучении.
- Для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учащихся – телефонной, почтовой связи и тому подобное.
Что известно об адаптивном карантине до 30 апреля
Правительство вновь продлило общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 апреля 2021 года. Так, Украина возвращается к разделению на карантинные зоны.
Что запрещено из-за продления карантина:
- проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- посещение учреждений социальной защиты, в которых есть пожилые люди;
- находиться в общественных зданиях следует в масках или респираторах;
- посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специального образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;
- кафе, бары, рестораны не могут работать в промежутке с 22:00 по 07:00. Однако разрешена доставка и самовынос.
Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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