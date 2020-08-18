Работница Министерства образования и науки заявила, что детям и работникам детских садов защитные маски должны предоставить учебные заведения, а не родители.

Об этом сказала эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко на Августовской конференции на тему: "Образование в условиях пандемии", передает 24 канал.

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На вопрос, должны ли родители закупать средства индивидуальной защиты для своих детей в учреждениях дошкольного образования, Грищенко ответила, что нет.

По ее словам, большинство детсадов в Украине находятся в коммунальной собственности. Поэтому обеспечивать садики должны основатели этих заведений. Они должны закупить все необходимые средства безопасности: маски, антисептики и другие необходимые материалы в этот период", – сказала она.

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По информации МОН, при благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе детские сады должны работать в обычном режиме, создав безопасные условия для воспитанников и работников.

Как организовать безопасные условия для обучения в детсаду:

проводить температурный скрининг для всех работников учреждения дошкольного образования;

заходить в садик можно только в маске или респираторе, но их можно не использовать во время занятий в помещениях;

внутрь учебных помещений нельзя заходить родителям, исключение – сопровождение детей с инвалидностью;

обеспечить детсад антисептиками и жидким мылом в туалетах;

на период карантина рекомендуется: разработать адаптивный график прогулок и занятий, ограничить количество детей в группах, предоставлять приоритет активностям на улице и тому подобное;

у детей, которые будут иметь признаки острого респираторного заболевания или температуру более 37,2, будут изолировать в отдельной комнате.

Добавим, что в.и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что дошкольники могут не ходить в садик, если они боятся заболеть COVID-19. За это их не будут отчислять из учреждения, а к родителям не будут применять никаких санкций.