Учреждения профессионально-технического образования во время действия усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года должны обучать учеников только дистанционно. Проводить занятия очно запрещено.

Поэтому администрации заведений должны внести изменения в расписание занятий и согласовать с работодателями график и формат прохождения практики в этот период, сообщает пресс-служба Минобразования.

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Однако составлять отдельный график для практики нужно лишь в том случае, если она приходится на период усиленного карантина.

График согласовывается также и с учащимися, а далее утверждается приказом директора профтеха. Если организовать практику таким образом невозможно из-за особенности профессии, то ее следует провести после завершения усиленного карантина,

– объяснили в министерстве.

Кроме того, администрациям этих заведений должен составить гибкий график режима работы работников на период действия локдауна в Украине.

Добавим, что на период действия карантина с 19 декабря запрещено: