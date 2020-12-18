Как будут работать профтехи во время локдауна: разъяснения МОН
Учреждения профессионально-технического образования во время действия усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года должны обучать учеников только дистанционно. Проводить занятия очно запрещено.
Поэтому администрации заведений должны внести изменения в расписание занятий и согласовать с работодателями график и формат прохождения практики в этот период, сообщает пресс-служба Минобразования.
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Однако составлять отдельный график для практики нужно лишь в том случае, если она приходится на период усиленного карантина.
График согласовывается также и с учащимися, а далее утверждается приказом директора профтеха. Если организовать практику таким образом невозможно из-за особенности профессии, то ее следует провести после завершения усиленного карантина,
– объяснили в министерстве.
Кроме того, администрациям этих заведений должен составить гибкий график режима работы работников на период действия локдауна в Украине.
Добавим, что на период действия карантина с 19 декабря запрещено:
- посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме садов, школ, учреждений внешкольного и специализированного художественного образования;
- посещать учебные заведения учащимися, если на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения;
- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.
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