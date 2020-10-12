В Минобразования рекомендуют школам провести каникулы с 15 по 30 октября. Для студентов с 15 октября будет дистанционное обучение до 15 ноября. Однако детские сады продолжат свою работу в октябре и не будут закрываться на карантин из-за коронавируса.

Об этом рассказал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

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По его словам, заведения дошкольного образования продолжат работать в обычном режиме, но с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного санитарного врача Украины.

Однако в комментариям журналистам Сергей Шкарлет добавил, что в МОН не планируют закрывать садики из-за того, что, по данным Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения, дети дошкольного возраста – это наименее уязвимая категория.

К тому же, здесь есть влияние на экономику. Ведь родители не могут оставить детей малого возраста одних дома, поскольку им нужно работать.

К слову, только в Киеве по состоянию на 12 октября в детских садах, где у детей или воспитателей обнаружили коронавирус, временно закрыли 67 групп в 58 учреждениях дошкольного образования. Полностью закрыты на карантин 2 садика.