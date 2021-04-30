Утвержденный порядок уже прошел процедуру государственной регистрации в Министерстве юстиции.

К теме Как абитуриентам с оккупированных территорий поступить в вуз по упрощенной процедуре: инструкция

Поступающие с ВОТ имеют право поступать на младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе аттестата об окончании школы.

Отметим, что поступающие будут иметь право подать до 5 заявлений на разные специальности через один образовательный центр. Также поступающие могут подавать документы на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета или за средства физических и юридических лиц.

Согласно новому порядку, абитуриенты из ТОТ имеют право на образование и организацию их поступления в вузы, колледжи или профтехи через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

Так, через вышеупомянутые образовательные центры эти абитуриенты смогут пройти годовое оценивание и ГИА, получить документ государственного образца о базовом среднем образовании или полном общем среднем образовании. Также прием документов может происходить по результатам ВНО (по выбору заявителя).

Важно! Образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать с 7 июня по 24 сентября 2021 года.

Поступление за средства государственного бюджета осуществляется в два этапа:

Первый:

документы от заявителя принимаются до 12:00 часов 20 июля,

вступительные экзамены проводятся до 20 июля,

рейтинговый список поступающих обнародуется до 12:00 часов 20 июля,

зачисление проводится не позднее 15:00 часов 23 июля.

Другой:

документы от заявителя принимаются до 12:00 часов 20 сентября,

вступительные экзамены проводятся до 21 сентября,

рейтинговый список поступающих обнародуется до 12:00 часов 22 сентября,

зачисление проводится не позднее 15:00 часов 24 сентября.

Зачисление абитуриентов на основе базового среднего образования или полного общего среднего образования на бюджет происходит в пределах установленных квот по конкурсу.



Даты поступления-2021 для абитуриентов Из ТОТ / Инфографика 24 канала

То есть зачисление поступающих осуществляется:

на дневную форму обучения – не позднее 24 сентября;

на заочную форму обучения – не позднее 15 сентября.

Какие льготы имеют абитуриенты с оккупированных территорий

Поступление для абитуриентов с ВОТ будет организовано по процедуре в пределах квоты-2 (это количество льготных бюджетных мест, которое составляет не менее 20% общего объема государственного заказа).

Добавим, чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент с ВОТ может не сдавать ВНО, но должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры.

К слову, юристы заверили, что студенты-переселенцы и те, кто проживает в населенных пунктах вблизи линии разграничения, имеют скидку на проживание в общежитиях.