Как будут отстранять невакцинированных учителей от работы с 8 ноября: все объяснения

С 8 ноября учителей, которые отказались вакцинироваться против COVID-19, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Как это будет происходить и что делать директору школы – читайте ответы на главные вопросы педагогов.

Приказ Минздрава за 4 октября предусматривает, что работники учебных заведений должны обязательно получить прививку против коронавируса. Так как они работают в условиях повышенного риска и подвергают опасности себя и других. Также это нужно для очного обучения.

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Поэтому Служба образовательного омбудсмена направила обращение в Минздрав, МОН и Госслужбу по вопросам труда, чтобы выяснить процедуру отстранения невакцинированного работника от работы, правомерность этого и вопрос зарплаты отстраненного педагога.

Детали отстранения невакцинированного учителя

Каков порядок получения директором школы информации о наличии или отсутствии у педагога обязательной прививки против COVID-19?

В Гоструда подчеркнули, что отказ или уклонение учителя от обязательных профилактических прививок против COVID-19 является основанием для его отстранения.

Если работник не предоставляет руководителю учебного заведения сертификат о прохождении обязательной прививки – это также является основанием для его отстранения от работы,

– заявили в ведомстве.

В Минздраве добавляют, что работники, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации, должны предоставить директору медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

Вывод! Педагог должен предоставить сертификат о прохождении вакцинации или медицинское заключение о наличии противопоказаний к прививке против СOVID-19.

Что делать директору школы, если учитель отказывается вакцинироваться или показать сертификат?

Согласно разъяснению Гоструда, работодатель может отстранить работника от работы, если работник:

появился на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

отказывается или уклоняется от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охраны;

в других случаях, предусмотренных законодательством (статья 46 Кодекса законов о труде Украины).

К другим случаям относится, в частности, отказ или уклонение от профилактических прививок работников, для которых они являются обязательными. Это предусмотрено законом о защите населения от инфекционных болезней.

Вывод! Отказ или уклонение педагога от обязательных профилактических прививок против COVID-19 является основанием для его отстранения. Если учитель не предоставляет директору сертификат о вакцинации – это также является основанием для его отстранения от работы.

В Минздраве говорят, что, согласно закону, руководители учебных заведений должны обеспечить отстранение от работы работников, которые отказываются или уклоняются от проведения обязательной вакцинации против СOVID-19.

Если по состоянию на 8 ноября работник получил только 1 дозу вакцинации против COVID-19?

В этом случае работник не уклоняется и не отказывается от прививки. Такой работник имеет возможность сгенерировать желтый сертификат о вакцинации в приложении "Дия" или получить его у врача и предоставить работодателю.

После получения второй дозы вакцины против СOVID-19 в определенный срок, работник должен предоставить соответствующий сертификат руководителю учебного заведения.

Что делать, если учитель имеет противопоказания к проведению вакцинации? Имеет ли право директор допустить такого работника к работе?

В Гоструда заверили, что если работник имеет абсолютные противопоказания делать прививки, то он не подлежит обязательной вакцинации.

В Минздраве добавляют, что такого работника не отстранят от работы. Но для этого в качестве подтверждения работник должен предоставить медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

Какие существуют медицинские противопоказания и предостережения к вакцинации против COVID-19?

На сайте Минздрава сообщили, что абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными.

Временные противопоказания – противопоказания, которые имеют временный характер и исчезают со временем. К ним относятся: острые заболевания с повышением температуры выше 38, соответствующее лечение, введение вакцин против других инфекционных болезней, проба с туберкулином, COVID-19 в анамнезе.

Постоянные противопоказания – противопоказания к прививкам, которые имеют постоянный пожизненный характер. К ним относятся: анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины.

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Также имеются оговорки (вакцинация с опаской) – ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки. К ним относятся: онкологическая болезнь, аутоиммунное заболевание, лица с иммунодефицитом. Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин.

Однако сейчас получить справку (о противопоказаниях) лицо с противопоказанием пока не может, и врач тоже не может ее выдать.

Какие документы должен предоставить учитель в случае наличия у него абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок?

Работники, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок против СOVID-19, должны предоставить руководителю учебного заведения медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19, выданное учреждением здравоохранения.

То есть, в зависимости от диагноза, течения заболевания, врач предоставляет медицинское заключение о временном или постоянном противопоказании к вакцине против СOVID-19.

Правомерно ли отстранение невакцинированного работника во время очного обучения, во время дистанционного обучения или каникул?

Удаленная работа – это форма организации труда, при которой работа выполняется работником вне рабочих помещений или территории школы, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Каникулярное время для педагогических работников является рабочим временем, так как во время каникул осуществляется оплата из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

Во время каникул, которые не совпадают с очередным отпуском, руководитель учебного заведения привлекает учителей к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала каникул.

Вывод! Постановление предусматривает отстранение от работы работников, без исключений, то есть и во время дистанционного обучения и каникул.

Сохраняется ли зарплата у отстраненных от работы учителей, которые не получили обязательную прививку?

В Гоструда разъясняют, что зарплата – это вознаграждение, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу. То есть заработная плата выплачивается именно за выполненную работу.

А поскольку во время отстранения работник временно освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей и не может выполнять работу, то ему заработная плата в период отстранения не выплачивается, если иное не установлено законодательством.

В то же время вопросы оплаты труда в период отстранения могут регулироваться коллективными договорами и/или соглашениями, решениями работодателя.

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Так, пособие по временной нетрудоспособности (больничный лист) предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода) в случае наступления у него одного из страховых случаев.

Также во время отстранения работника от работы, ему могут прекратить выплату пособия по временной нетрудоспособности (это больничный лист, если человек застрахован).

Какие документы (приказы, распоряжения) должен выдать директор и орган управления образованием для отстранения работников от работы?

Отстранение от работы оформляется приказом (распоряжением) работодателя. В приказе указываются основания и сроки отстранения. Также руководитель обязан ознакомить с приказом упомянутых в нем лиц, которые проставят свои подписи с указанием даты.

Юристы советуют, если работник отказывается ознакомиться с содержанием приказа или проставить свою подпись на приказе, руководитель учебного заведения должен составить акт об отказе работника ознакомиться с документом.

Как быть тем, кто недавно переболел COVID-19?

Для допуска работника, который недавно переболел COVID-19, на рабочее место нужна справка о "выздоровлении лица от указанной болезни", действие которой подтверждено, в том числе и в мобильном приложении "Дия".

Добавим, что Минцифры анонсировало запуск цифровых COVID-сертификатов о выздоровлении, которые в ближайшее время появятся в сервисе "Дия". Сгенерировать его можно на 15 день со дня установления диагноза. Срок его действия – 90 дней, он будет основанием для свободного передвижения в красном уровне эпидопасности.

Как и где получить сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19 и справку о выздоровлении?

Сертификат о вакцинации можно получить:

Через приложение на смартфоне "Дия" в электронном варианте

Через портал "Дия".

Сертификат через портал "Дия" – загрузка и печать бумажного международного варианта.

Через семейного врача – бумажный вариант с печатью.

Справка о выздоровлении:

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск цифровых COVID-сертификатов о выздоровлении, которые в ближайшее время появятся в приложении и на портале "Дия".

Семейный врач – после утверждения соответствующей формы справки.

Справка о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19:

Семейный врач после утверждения соответствующей формы справки.

К слову, в Украине уже более 90% педагогов получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Порога привития в 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигли все области Украины.

В общем двумя дозами вакцинированы свыше 417 тысяч педагогов по всей стране.

Где вакцинировано больше всего учителей: