С 2027 года в Украине должны появиться профильные лицеи, где будут учиться ученики 10 – 11 классов. Но как будут определять, какие учебные заведения стоит сделать лицеями, а какие нет?

Поэтому для учебных заведений подготовили рекомендации – они размещены в методическом пособии "Старшая профильная школа: шаги к становлению".

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Там речь идет о создании дорожной карты формирования эффективной сети профильных лицеев в регионах.

Так, одним из пилотных проектов стала стратегия развития в Хмельницкой области. Результаты изменений были разработаны экспертами, проанализированы и изложены в форме методического пособия для руководителей управлений образованием.

Алгоритм действий для создания сети профильных лицеев

Инициаторами создания профильных лицеев в регионе должны быть департаменты и управления образования областных и городских администраций.

Оптимальный алгоритм действий должен быть таким:

Инициирование (департамент/управление образования и науки ОГА, местные органы управления образованием);

Анализ ситуации;

Профессиональные консультации;

Моделирование новой сети старшей школы;

Информирование и общественные слушания;

Принятие политического решения относительно реализации;

Утверждение плана действий по организации профильного обучения;

Интеграция плана в общую стратегию развития образования региона;

Разработка задач и проектов по привлечению необходимых ресурсов на организацию профильного обучения.

По словам экспертов, непонимание сути реформы и пошагового ее введения, причин и бездействия в этом вопросе приводят к общественному сопротивлению. Из-за этого местные власти могут отказываться от решения о модернизации системы профильного образования.

Одной из серьезных задач инициаторов реформы сети старшей школы является активная коммуникация со всеми заинтересованными сторонами.

Эксперты рекомендуют действовать в такой последовательности:

Провести объективный анализ ситуации, которая заставляет местные власти начать организацию профильного обучения.

Разработать на основе анализа отчет (с диаграммами, таблицами, другой визуальной информацией) и проект плана действий на ближайшие хотя бы 3 года.

Ознакомить главу общины, руководство областного департамента образования, других должностных лиц с документами.

Подготовить и утвердить соответствующий правовой документ в отношении создания комиссии и начала процесса организации профильного обучения.

Как анализировать школы

Важнейшая часть подготовки к созданию профильных лицеев – это грамотный сбор и комплексный анализ информации. Речь идет о данных по всем школам в определенном регионе. На их основе можно делать выводы и прогнозировать запросы на обучение.

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Эксперты предлагают такие индикаторы для определения способности школ обеспечить качественное профильное обучение:

Наличие качественных педагогов

Имеются в виду специализация педагогов и их профессия, уровень квалификации, подготовка, наличие сертификатов, наград и т.п., в зависимости от будущего тематического направления заведения.

Количество учеников

Чем больше учеников 10 – 11 классов будут учиться в лицеях, тем больше возможностей выбора профиля у них будет. А это означает повышение заинтересованности учеников и качества образовательного процесса.

Количество претендентов на одно место

Некоторые профили будут пользоваться большим спросом, чем другие, что вызвано рядом факторов (исторический, экономический, социальный и т.д.). На эти направления возможен конкурсный отбор для поступления.

Чтобы определить этот показатель, рекомендуется провести опрос учащихся 9 классов в отношении их планов на выбор направления обучения, а также проанализировать количество учеников на различных тематических направлениях.

Соответствие материально-технического обеспечения профиля

Сегодняшние требования к образовательному процессу предполагают наличие практического материала, техники и технологий для обучения, оборудования лабораторий, доступа к международным ресурсам и т.д.

Микроклимат в школе

Отсутствие конфликтов, жалоб и обращений, быстрое и эффективное их решение свидетельствуют о благоприятном для обучения микроклимате в школе. Сюда также можно отнести эффективное управление, инновационность методов и подходов к работе.

Высокие баллы ВНО по профильным предметам

Едва ли не главный показатель эффективности обучения – высокие баллы учеников на ВНО. Здесь предлагают анализировать процент учеников по результатам ВНО по каждому из профильных предметов.

К тому же, если ученики решают сдавать ВНО по профильным предметам, это свидетельствует об их уверенности в полученных знаниях и навыках. И это также свидетельствует о качестве образовательного процесса в учреждении.

Профессиональная активность педагогов

Участие в различных научных и образовательных мероприятиях, конкурсах говорит о том, что учителя имеют компетентность "обучение на протяжении жизни", то есть об их заинтересованности в совершенствовании и профессиональном росте.

Авторские образовательные программы

Украинское законодательство позволяет учителям применять собственные достижения и разработки в образовательном процессе для повышения его эффективности, а также утверждать свои программы.

Наличие таких авторских программ в школе свидетельствует о желании педагогического состава развиваться.