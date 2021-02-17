Как будут определять, из каких школ сделать профильные лицеи: появились рекомендации
С 2027 года в Украине должны появиться профильные лицеи, где будут учиться ученики 10 – 11 классов. Но как будут определять, какие учебные заведения стоит сделать лицеями, а какие нет?
Источник:"Новая украинская школа"
Поэтому для учебных заведений подготовили рекомендации – они размещены в методическом пособии "Старшая профильная школа: шаги к становлению".
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Там речь идет о создании дорожной карты формирования эффективной сети профильных лицеев в регионах.
Так, одним из пилотных проектов стала стратегия развития в Хмельницкой области. Результаты изменений были разработаны экспертами, проанализированы и изложены в форме методического пособия для руководителей управлений образованием.
Алгоритм действий для создания сети профильных лицеев
Инициаторами создания профильных лицеев в регионе должны быть департаменты и управления образования областных и городских администраций.
Оптимальный алгоритм действий должен быть таким:
- Инициирование (департамент/управление образования и науки ОГА, местные органы управления образованием);
- Анализ ситуации;
- Профессиональные консультации;
- Моделирование новой сети старшей школы;
- Информирование и общественные слушания;
- Принятие политического решения относительно реализации;
- Утверждение плана действий по организации профильного обучения;
- Интеграция плана в общую стратегию развития образования региона;
- Разработка задач и проектов по привлечению необходимых ресурсов на организацию профильного обучения.
По словам экспертов, непонимание сути реформы и пошагового ее введения, причин и бездействия в этом вопросе приводят к общественному сопротивлению. Из-за этого местные власти могут отказываться от решения о модернизации системы профильного образования.
Одной из серьезных задач инициаторов реформы сети старшей школы является активная коммуникация со всеми заинтересованными сторонами.
Эксперты рекомендуют действовать в такой последовательности:
- Провести объективный анализ ситуации, которая заставляет местные власти начать организацию профильного обучения.
- Разработать на основе анализа отчет (с диаграммами, таблицами, другой визуальной информацией) и проект плана действий на ближайшие хотя бы 3 года.
- Ознакомить главу общины, руководство областного департамента образования, других должностных лиц с документами.
- Подготовить и утвердить соответствующий правовой документ в отношении создания комиссии и начала процесса организации профильного обучения.
Как анализировать школы
Важнейшая часть подготовки к созданию профильных лицеев – это грамотный сбор и комплексный анализ информации. Речь идет о данных по всем школам в определенном регионе. На их основе можно делать выводы и прогнозировать запросы на обучение.
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Эксперты предлагают такие индикаторы для определения способности школ обеспечить качественное профильное обучение:
- Наличие качественных педагогов
Имеются в виду специализация педагогов и их профессия, уровень квалификации, подготовка, наличие сертификатов, наград и т.п., в зависимости от будущего тематического направления заведения.
- Количество учеников
Чем больше учеников 10 – 11 классов будут учиться в лицеях, тем больше возможностей выбора профиля у них будет. А это означает повышение заинтересованности учеников и качества образовательного процесса.
- Количество претендентов на одно место
Некоторые профили будут пользоваться большим спросом, чем другие, что вызвано рядом факторов (исторический, экономический, социальный и т.д.). На эти направления возможен конкурсный отбор для поступления.
Чтобы определить этот показатель, рекомендуется провести опрос учащихся 9 классов в отношении их планов на выбор направления обучения, а также проанализировать количество учеников на различных тематических направлениях.
- Соответствие материально-технического обеспечения профиля
Сегодняшние требования к образовательному процессу предполагают наличие практического материала, техники и технологий для обучения, оборудования лабораторий, доступа к международным ресурсам и т.д.
- Микроклимат в школе
Отсутствие конфликтов, жалоб и обращений, быстрое и эффективное их решение свидетельствуют о благоприятном для обучения микроклимате в школе. Сюда также можно отнести эффективное управление, инновационность методов и подходов к работе.
- Высокие баллы ВНО по профильным предметам
Едва ли не главный показатель эффективности обучения – высокие баллы учеников на ВНО. Здесь предлагают анализировать процент учеников по результатам ВНО по каждому из профильных предметов.
К тому же, если ученики решают сдавать ВНО по профильным предметам, это свидетельствует об их уверенности в полученных знаниях и навыках. И это также свидетельствует о качестве образовательного процесса в учреждении.
- Профессиональная активность педагогов
Участие в различных научных и образовательных мероприятиях, конкурсах говорит о том, что учителя имеют компетентность "обучение на протяжении жизни", то есть об их заинтересованности в совершенствовании и профессиональном росте.
- Авторские образовательные программы
Украинское законодательство позволяет учителям применять собственные достижения и разработки в образовательном процессе для повышения его эффективности, а также утверждать свои программы.
Наличие таких авторских программ в школе свидетельствует о желании педагогического состава развиваться.
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