В МОН считают, что общую оценку в баллах стоит заменить на вербальную оценку отдельных результатов обучения, которая может также определить уровень результатов ребенка.

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Как будут оценивать учеников начальных классов

Для унификации терминов и удобства их использования введение оценивания учащегося предлагают называть вербальной оценкой, а оценочное суждение с указанием уровня – уровневой оценкой. Их можно выражать устно и письменно.

Для обозначения уровня МОН предлагает использовать следующие отметки:

П (начальный уровень);

С (средний уровень);

Д (достаточный уровень);

В (высокий уровень).

Минобразования рекомендует чаще использовать именно вербальную оценку.

Она подходит как для оценивания личных достижений учащихся начальных классов, так и для объективных результатов обучения,

– говорят в МОН.

В то же время уровневая оценка может допускаться только для результатов обучения учащихся 3 – 4 классов (на основании решения педсовета).

Что такое оценочное суждение

Это оценивание, которое выражает не только эмоциональное восприятие результатов работы ученика, его прогресса (типа, "Молодец", "Замечательно" и тому подобное), но и раскрывает суть достигнутого результата в соответствии с ожиданиями.

В приказе также есть ориентировочная рамка оценивания по уровням. Кроме того, предложены новые формы свидетельств достижений для 1 – 2 и 3 – 4 классов.

В МОН добавили, что оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для ученика/ученицы и их родителей. Сказать родителям об оценках ребенка можно во время индивидуальной встречи, записав их в тетрадь, дневник и тому подобное.

Как будут оценивать учеников 5-9 классов НУШ

В Украине приняли новый государственный стандарт базового среднего образования, который продолжает реформы "Новой украинской школы" в 5 – 9 классах. В документе уже заложили критерии, по которым будут оценивать учащихся.

Стандарт предусматривает, что оценивание должно обязательно включать определение индивидуального прогресса ученика. Что будут проверять на ГИА? Конкретные результаты – это то, что впоследствии будут проверять во время итогового оценивания.

Например, что должен уметь ученик в 5 – 6 классе на уроке информатики? Важно проверить правдивость информации и надежность источников. Как ученик это должен делать? Приводить аргументы, использовать предложенные ресурсы для проверки сомнительной информации.

А в 7 – 9 классах школьник должен аргументированно доказывать или опровергать аутентичность изображения, видео, аудио. Как именно? Проверяет факт редактирования с помощью цифровых инструментов и технологий.

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К слову, школы уже начали подготовку к новому учебному году. В частности, сейчас активно вакцинируют педагогов, чтобы начать обучение в обычном режиме.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что детские сады, специальные учреждения и учащиеся 1 – 4 классов обязательно должны обучаться очно. А на дистанционное обучение школьники будут идти "по окраске территорий".