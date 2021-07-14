В МОН считают, что общую оценку в баллах стоит заменить на вербальную оценку отдельных результатов обучения, которая может также определить уровень результатов ребенка.
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Как будут оценивать учеников начальных классов
Для унификации терминов и удобства их использования введение оценивания учащегося предлагают называть вербальной оценкой, а оценочное суждение с указанием уровня – уровневой оценкой. Их можно выражать устно и письменно.
Для обозначения уровня МОН предлагает использовать следующие отметки:
- П (начальный уровень);
- С (средний уровень);
- Д (достаточный уровень);
- В (высокий уровень).
Минобразования рекомендует чаще использовать именно вербальную оценку.
Она подходит как для оценивания личных достижений учащихся начальных классов, так и для объективных результатов обучения,
– говорят в МОН.
В то же время уровневая оценка может допускаться только для результатов обучения учащихся 3 – 4 классов (на основании решения педсовета).
Что такое оценочное суждение
Это оценивание, которое выражает не только эмоциональное восприятие результатов работы ученика, его прогресса (типа, "Молодец", "Замечательно" и тому подобное), но и раскрывает суть достигнутого результата в соответствии с ожиданиями.
В приказе также есть ориентировочная рамка оценивания по уровням. Кроме того, предложены новые формы свидетельств достижений для 1 – 2 и 3 – 4 классов.
В МОН добавили, что оценка является конфиденциальной информацией, доступной только для ученика/ученицы и их родителей. Сказать родителям об оценках ребенка можно во время индивидуальной встречи, записав их в тетрадь, дневник и тому подобное.
Как будут оценивать учеников 5-9 классов НУШ
В Украине приняли новый государственный стандарт базового среднего образования, который продолжает реформы "Новой украинской школы" в 5 – 9 классах. В документе уже заложили критерии, по которым будут оценивать учащихся.
Стандарт предусматривает, что оценивание должно обязательно включать определение индивидуального прогресса ученика. Что будут проверять на ГИА? Конкретные результаты – это то, что впоследствии будут проверять во время итогового оценивания.
Например, что должен уметь ученик в 5 – 6 классе на уроке информатики? Важно проверить правдивость информации и надежность источников. Как ученик это должен делать? Приводить аргументы, использовать предложенные ресурсы для проверки сомнительной информации.
А в 7 – 9 классах школьник должен аргументированно доказывать или опровергать аутентичность изображения, видео, аудио. Как именно? Проверяет факт редактирования с помощью цифровых инструментов и технологий.
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К слову, школы уже начали подготовку к новому учебному году. В частности, сейчас активно вакцинируют педагогов, чтобы начать обучение в обычном режиме.
Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что детские сады, специальные учреждения и учащиеся 1 – 4 классов обязательно должны обучаться очно. А на дистанционное обучение школьники будут идти "по окраске территорий".