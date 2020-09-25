Сейчас в Киеве закрыты на карантин 6 школ и почти 300 отдельных классов из-за заболевания коронавирусом. Будут ли дети учиться очно с 1 октября или же пойдут на карантин – читайте в материале.

Ответы на эти вопросы дал мэр Киева Кличко во время онлайн-брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, по состоянию на 25 сентября в столице закрыты на карантин 6 школ из-за случаев заболевания среди учителей. В 126 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение почти 300 классов, где есть больные ученики.

Сколько в Киеве больных учеников и учителей COVID-19? Всего в столице в настоящее время коронавирусом больны больше 330 учеников и 174 педагога.

В то же время в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 22 группы. Один садик в Печерском районе закрыт на карантин. Наполненность детей в садиках составляет более 56%.

Будут ли закрывать школы в Киеве на карантин с 1 октября

Мэр Киева опроверг слухи, что школы столицы с 1 октября якобы собираются закрыть на карантин.

Эта информация не соответствует действительности. Школы и садики и в дальнейшем работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения, где обнаружили больных,

– отметил Кличко.

Самоизоляция классов во время пандемии COVID-19: если в классе обнаружили больного коронавирусом ученика, то весь класс может пойти на самоизоляцию. После двухнедельного карантина ученики, контактировавшие с больным, могут вернуться за парты без предоставления справки о прохождении ПЦР-теста.

К слову, в Киеве за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 380 человек. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по состоянию на 25 сентября уже больше 21 тысячи человек.