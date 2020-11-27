Если власти таки введут в декабре жесткий карантин, который может затянуться и на время новогодних праздников, учебные заведения будут работать в обычном режиме. Поэтому, школы и садики во время локдауна закрывать не будут.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук изданию "Телеграф".

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По его словам, школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время жесткого карантина. "Их работа будет происходить в привычном режиме с плановыми каникулами", – добавил он.

Роман Грищук подчеркнул, что Министерство образования и науки рекомендует школам и садикам идти на карантин, если в группе или классе есть случаи заражения COVID-19.

Добавим, что ранее МОН рекомендовало школам провести зимние каникулы с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.

На вопрос, как локдаун повлияет на обучение студентов, народный депутат напомнил, что вузы Украины еще ранее перешли на дистанционный режим работы.

Что известно о вероятном локдауне в Украине?

24канал рассказывал, что если в Украине резко будет расти количество заражений коронавирусом за сутки, то правительство может ввести локдаун с 20 декабря 2020 года. Если же ситуация будет более-менее стабильной, то жесткий карантин введут после Нового года.

Больше о вероятном локдауне в Украине, когда и при каких условиях его могут ввести – по ссылке.