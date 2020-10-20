В мире увеличивается количество больных коронавирусом. Поэтому некоторые европейские страны начали вводить жесткий карантин. Будут ли они закрывать школы и на этот раз – читайте в материале.

Ирландия

Как сообщило издание BBC, Ирландия возвращается к строгому карантину с 21 октября. Да, она станет первой европейской страной, которая начинает вторую волну ограничений из-за коронавируса.

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Однако в стране заверили, что школы и садики закрывать не будут. "Мы не будем превращать будущее детей и молодежи на еще одну жертву этой болезни", – заявил премьер-министр Ирландии Микале Мартин.

Вместо этого правительство Ирландии просит людей оставаться дома и работать удаленно, если это возможно. Кроме того, бары и рестораны будут работать в режиме "заказать еду с собой".

Франция

Зато в столице и крупных городах Франции с 17 октября начал действовать комендантский час – люди должны оставаться дома с 21 часов вечера до 6 часов утра. Однако школы также пока не закрывают.

В сентябре правительство ослабило ограничения по работе школ: если только у одного ребенка в классе обнаружили коронавирус, остальные ученики все равно могут ходить в школу. Во Франции хотят, чтобы этот учебный год был как можно более "нормальным" после того, как дети несколько месяцев провели дома.

Нидерланды

В Нидерландах также вводят новые правила: отменяют массовые мероприятия, а магазины могут работать только до 20 часов вечера. В то же время рестораны готовят только "еду с собой". Однако и здесь школы и детские спортивные секции продолжат работать.

Италия

Похожие ограничения вводят и в Италии. Там люди должны носить маски повсюду – на улице и в помещениях, кроме собственного дома. Школьники от 6 лет также должны одевать маски в школьных коридорах, а ученики старших классов начинают обучение позже.

К слову, в Украине правительство рекомендовало школам перейти на досрочные каникулы – с 15 по 30 октября 2020 года. Однако не все школы решили этого придерживаться. Ученики в некоторых городах красной зоны до сих пор продолжают обучение. Больше об этом – читайте здесь.