В Киевской городской государственной администрации рассказали, как должны реагировать учебные заведения, если коронавирусом заразится кто-то из учителей. В частности, они заверили, что из-за этого могут даже закрыть всю школу.

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает 24 канал.

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На вопрос журналиста, что должна делать школа, если учитель заразится коронавирусом, Мондриевский ответил, что тогда заведение должно следовать общим правилам.

"Все будет делаться так же, как и во время выявления любого другого больного в учебном заведении. Человек должен сначала самоизолироваться. Потом будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет заменять учителя", – отметил он.

По словам Мондриевского, уже в зависимости от ситуации будет приниматься решение – либо школу закроют, либо класс уходит на карантин, либо же только учитель.

И.о. первого заместителя председателя КГГА заявил, что в случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать согласно рекомендациям санитарных врачей. Именно врачи будут принимать решение о закрытии учебных заведений.

Есть рекомендации санитарных врачей – проинструктированы все учителя и директора. Если есть какие-то подозрения, ребенка дают медикам, и затем они дают рекомендации, в зависимости от того, какой будет ситуация,

– сказал Мондриевский.

Что делать, если у ученика обнаружат симптомы коронавируса?

Учитель должен сообщить об этой ситуации администрации школы и медработнику, а также родителям ребенка.

Затем следует изолировать ребенка в отдельную комнату и ограничивать вход в это помещение. В случае необходимости медработник должен вызвать скорую медицинскую помощь.

Учитель должен провести инструктаж с другими детьми, которые контактировали с ребенком, у которого обнаружили признаки болезни. Детей из группы или класса этого ученика стоит изолировать.



Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала