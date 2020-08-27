Будут ли закрывать школу, если учитель заразится коронавирусом: ответ КГГА
В Киевской городской государственной администрации рассказали, как должны реагировать учебные заведения, если коронавирусом заразится кто-то из учителей. В частности, они заверили, что из-за этого могут даже закрыть всю школу.
Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает 24 канал.
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На вопрос журналиста, что должна делать школа, если учитель заразится коронавирусом, Мондриевский ответил, что тогда заведение должно следовать общим правилам.
"Все будет делаться так же, как и во время выявления любого другого больного в учебном заведении. Человек должен сначала самоизолироваться. Потом будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет заменять учителя", – отметил он.
По словам Мондриевского, уже в зависимости от ситуации будет приниматься решение – либо школу закроют, либо класс уходит на карантин, либо же только учитель.
И.о. первого заместителя председателя КГГА заявил, что в случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать согласно рекомендациям санитарных врачей. Именно врачи будут принимать решение о закрытии учебных заведений.
Есть рекомендации санитарных врачей – проинструктированы все учителя и директора. Если есть какие-то подозрения, ребенка дают медикам, и затем они дают рекомендации, в зависимости от того, какой будет ситуация,
– сказал Мондриевский.
Что делать, если у ученика обнаружат симптомы коронавируса?
- Учитель должен сообщить об этой ситуации администрации школы и медработнику, а также родителям ребенка.
- Затем следует изолировать ребенка в отдельную комнату и ограничивать вход в это помещение. В случае необходимости медработник должен вызвать скорую медицинскую помощь.
- Учитель должен провести инструктаж с другими детьми, которые контактировали с ребенком, у которого обнаружили признаки болезни. Детей из группы или класса этого ученика стоит изолировать.
Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала