В Украине распространился миф, что после 9 класса ученики не смогут продолжать обучение в 10-11 классах и будут вынуждены идти в лицеи. Однако в Минобразования этот фейк опровергли и отметили, что школьники могут сами решать, хотят ли они учиться в старших классах.

Источник: УП. Жизнь

Почему распространили такой фейк

Некоторые родители получили в школьных чатах информацию, что с сентября 2021 года в школах не будет 10-11 класса. Мол, это из-за введения старшего профильного образования.

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Также говорили, что такие лицеи с профильным образованием будут только в городах с населением более 50 тысяч человек, а в меньших населенных пунктах их не будет.

Этот миф опровергли в Раде, где отметили, что:

полное общее среднее образование в Украине обязательное, бесплатное и гарантируется Конституцией.

это фейк – что в селах и поселках больше не будет старших классов.

реформа старшей профильной школы должна происходить в интересах ребенка, а не принудительно.

Министр образования Сергей Шкарлет подтвердил слова депутатов и сказал, что каждый ребенок, который хочет продолжить обучение в 10 – 11 классах, будет там учиться.

Все выпускники 9 классов смогут получить полное среднее образование, то есть закончить 10 и 11 классы. Процессы переформатирования сети учебных заведений, которые осуществляют органы местного самоуправления в пределах реформы децентрализации, не приведут к массовому закрытию школ,

– добавил Шкарлет.

По его словам, продолжается реформа школьного образования, которая предусматривает несколько этапов. "Качественное образование не должно зависеть от того, расположена школа в большом городе или в маленьком селе. Решить эту проблему планируем до 2027 года, когда в образовании исчезнет любая дискриминация качества по ряду финансовых, региональных или других подобных факторов" – отметили в МОН.

Шкарлет уверяет, что ряд трансформаций планируют завершить до 2027 года, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 классы) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года. А решение о создании сети лицеев, в которых будет старшая школа, будут принимать областные или городские советы.

Что известно об идее старшей профильной школы

Чем должно отличаться профильное обучение в старшей школе от нынешнего? Сейчас дети в 10-11 классе изучают более 20 различных предметов, не имея возможности сосредоточиться на том, что им действительно интересно и нужно для будущего.

То есть изучая обязательную программу в школе, ученики после уроков вынуждены либо самостоятельно овладевать то, что им нужно, либо обращаться к репетиторам.

Но идея профильного обучения состоит в том, чтобы в самой старшей школе были созданы условия для удовлетворения образовательных потребностей учащихся, в соответствии с их склонностями, способностями и ориентацией на будущую профессию.



Ученики смогут выбирать, где учиться / Фото vseosvita

Трехлетняя старшая профильная школа (10-12 классы), согласно реформе "Новая украинская школа", должна появиться до 2027 года.

Она спроектирована для того, чтобы дать старшим школьникам возможность выбора после окончания 9 класса – продолжить обучение в академическом лицее по определенному выбранному профилю (с возможностью выбирать предметы) или пойти в профессиональный лицей и к моменту выпуска из школы получить первую профессию.

Для этого нужно подготовить соответствующие учебные заведения, то есть трансформировать школьную сеть – создать такие академические и профессиональные лицеи. Но это требует средств и времени.

Поэтому, чтобы ввести старшую профильную школу до 2027 года, необходимо начинать уже сейчас. Но в сентябре 2021 года никто не обязывает превратить школы в лицей. Закон дает время основателям школ до 2024 года.

Возможно ли это сделать в каждой школе? Вероятно, нет. Потому что в большинстве школ царит так называемый общий профиль – более 20 предметов, которыми ни один ребенок не может овладеть на высоком уровне.

Но чтобы ребенок мог выбрать профиль обучения, власти эту возможность выбора должны создать. Именно поэтому закон о полном общем среднем образовании предусматривает, что профильный лицей должен иметь не менее 4 класса на параллели, чтобы выбор профиля был реальным.

Когда появятся профильные школы

Появление первого 10 класса, который уже будет учиться согласно реформе НУШ, предусмотрено в законодательстве лишь с 2027 года. Но чтобы это было настоящее профильное обучение в оборудованных школах, с профессиональными учителями и подготовленными программами – начинать подготовку нужно уже сейчас.

Обратите внимание Шкарлет опроверг фейк, что обучение в 10 – 11 классах в 2021 году могут продолжить не все ученики

Будут ли профильные школы создаваться только в городах? Существует еще один миф, что новое образовательное законодательство предусматривает, что профильные лицеи могут создаваться только в общинах или городах с населением более 50 тысяч жителей.

Но по закону, развитие сети коммунальных лицеев планируют и обеспечивают областные и городские советы. То есть в общинах меньше 50 тысяч человек профильный лицей может быть, но создать его должен областной совет.

Что делает МОН для профильного образования? Сейчас в Министерстве образования "проталкивают" только идею 12-летней школы. Но эксперты уверяют, что без создания полноценной профильной старшей школы увеличение срока обучения до 12 лет не будет иметь никакого смысла.

Для этого МОН будет коммуницировать с обществом, педагогами, учениками и родителями, честно рассказывая о планах и намерениях, предоставляя рациональную финансовую поддержку из госбюджета.