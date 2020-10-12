Будут ли выселять студентов из общежитий на время дистанционного обучения: объяснение Шкарлета
Принудительно выселять студентов из общежитий на время дистанционного обучения никто не будет. Хотя общежития являются вероятными очагами распространения коронавируса.
На время вынужденных каникул студентов не будут выселять из общежитий, написал в телеграме исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.
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Он также заверил, что обязательно будет делать ударение на этом на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства. Хотя и понимает, что общежития все же являются вероятными очагами распространения COVID-19.
Многие из вас уже работают и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, чей дом на красной карантинной территории и социально незащищенные категории студентов,
– отметил Шкарлет.
По его словам, в официальном документе МОН будет лишь рекомендация относительно отъезда из общежитий домой.
Кто точно сможет оставаться в общежитиях:
- дети-сироты;
- дети, лишенные родительской опеки,
- студенты из временно оккупированных территорий, красных карантинных зон.
Однако должно быть обязательство администраций учебного заведения в отношении сохранения места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие денег.
Шкарлет добавил, что эти меры являются превентивными и нужны для снижения рисков заболеваемости. Ведь общежития являются местами, где невозможно соблюдать требования дистанцирования (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.).