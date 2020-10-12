Принудительно выселять студентов из общежитий на время дистанционного обучения никто не будет. Хотя общежития являются вероятными очагами распространения коронавируса.

На время вынужденных каникул студентов не будут выселять из общежитий, написал в телеграме исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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Он также заверил, что обязательно будет делать ударение на этом на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства. Хотя и понимает, что общежития все же являются вероятными очагами распространения COVID-19.

Многие из вас уже работают и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, чей дом на красной карантинной территории и социально незащищенные категории студентов,

– отметил Шкарлет.

По его словам, в официальном документе МОН будет лишь рекомендация относительно отъезда из общежитий домой.

Кто точно сможет оставаться в общежитиях:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки,

студенты из временно оккупированных территорий, красных карантинных зон.

Однако должно быть обязательство администраций учебного заведения в отношении сохранения места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие денег.

Шкарлет добавил, что эти меры являются превентивными и нужны для снижения рисков заболеваемости. Ведь общежития являются местами, где невозможно соблюдать требования дистанцирования (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.).

Важно! Из-за эпидемии коронавируса высшие учебные заведения планируют перевести на дистанционное обучение. Кроме того, осенние каникулы в школах должны начаться быстрее. Решение будет принимать власть на местах, однако педагогов просят до 15 октября отправить детей на отдых. В то же время Минобразования готовится разослать рекомендательные письма.