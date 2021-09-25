Будут ли урезать зарплаты учителям во время карантина: Шкарлет объяснил ситуацию

Сергей Шкарлет заявил, что учителей нельзя лишить оплаты труда. Так же зарплаты нельзя урезать при переходе на дистанционное обучение.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время общения с педагогами в Мариуполе обсудил ряд важных вопросов. В частности, говорилось о выплатах зарплат во время карантина.

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Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки,

– отметил Шкарлет.

Кроме того, министр отметил важность вакцинации от коронавируса. Политик отметил, что вакцинация – это не только выбор собственного здоровья, но и вопрос безопасности окружающих людей. В частности, детей и родителей.

Где школы уже перешли на дистанционное обучение

По состоянию на 25 сентября немало украинских школ уже перешли на дистанционное обучение. В частности, на Львовщине так будут работать уже более 85% школ.

В Николаевской области на дистанционном обучении уже 125 школ.

На Закарпатье – 244 школы.

На Буковине – около 50% школ.

На Полтавщине – почти 150 школ.

На Волыни частично дистанционно будут учиться ученики примерно 50% школ.

Сообщение Министерства образования и науки Украины:

Учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании. Об этом заявил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время общения с педагогами, находясь в командировке в Мариуполе.

"Вопрос выплаты заработных плат нормирован в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки", – подчеркнул министр.

Также Сергей Шкарлет обсудил и вопрос вакцинации от COVID-19. Учителя заверили, что понимают ее важность.

"В Мариуполе именно педагоги младших классов и воспитатели детских садов – кажется, самые активные в этом вопросе. Хочу снова и снова подчеркнуть, что выбирая прививки, мы выбираем не только собственное здоровье, но и безопасность для всех, кто нас окружает, в том числе и детей и их родителей тоже", – подчеркнул министр.