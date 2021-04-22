Возможность обучения учащихся летом

Украинские школы из-за карантина могут принять решение о продолжении обучения для детей летом.

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В МОН подчеркнули, что, согласно закону, учебный год в школах не должен длиться дольше, чем до 1 июля.

Юрий Кононенко рассказал, что в большинстве регионов учебный год продолжается по плану. Но в Украине есть школы, особенно в западных регионах, где часто появлялись чрезвычайные ситуации и продлевались каникулы.

Поэтому, возможно, именно там будет необходимость продолжить обучение в июне. Но это может касаться и других регионов. Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство,

– подчеркнул он.

В то же время образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подтвердил, что учебный год в образовательных учреждениях могут продлить, если возникнет такая необходимость.

“По закону учебный год длится до 30 июня. Но если школа или управление образования решит продлить учебный год, они имеют на это право. Но такие решения должны принимать местные власти", – сказал Горбачев.

Добавим, что на официальном сайте президента появилась петиция с предложением изъять из закона нормы о продолжительности образовательного процесса не менее 175 учебных дней.

Скандалы в школах и вузах

В университете культуры разыгрывали билеты на концерт Моргенштерна

На кафедре международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств решили устроить "подарок" студентам и объявили розыгрыш билетов на концерт российского рэпера Моргенштерна.

Международная кафедра университета культуры, видимо, надеялась, что так ей удастся увеличить количество подписчиков на своей странице, однако взамен получила большинство негативных комментариев. Сейчас сообщение удалили.



Скриншот поста КНУКиИ

Школьница из Запорожья покончила с жизнью через булінг учителей

В Запорожье повесилась школьница. Она оставила предсмертную записку, в которой рассказала о травле со стороны учителей и сверстников.

Для меня уже все кончено, но надеюсь, что Аллу Борисовну накажут за постоянные оскорбления нашего класса и Людмилу Васильевну, из-за которой у меня 2 раза была истерика. Да и, в принципе, хочу чтобы директора внимательно присматривались к тем, кого берут на работу,

– написала девушка.

Школьница также рассказала, что постоянно подвергалась буллингу со стороны одноклассников, в частности терпела от них различные оскорбления и унижения.

Заведующая детсада присваивала зарплату подчиненной

Правоохранители задержали заведующую одного из детсадов во Львовской области. Следователи установили, что она подделывала документы и присваивала зарплату воспитательницы. Женщине грозит до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

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В школьном тире Черкасс ученик получил ранение в голову

В гимназии №9 в Черкассах во время занятий по пулевой стрельбе 14-летний подросток получил ранение головы. Тренера, на уроке которого произошла трагедия, отстранили от работы, задержали и привлекли к ответственности.

В больнице рассказали, что там у ребенка остановилось дыхание, и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас школьник находится в крайне тяжелом состоянии.

Мнения об отмене ГИА

В Украине отменили обязательное ГИА из-за карантина. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает такие действия вынужденным шагом, но выступает против такой тенденции в будущем.

Горбачев предложил проводить ГИА для всех школьников так, как это делается для учащихся 11 классов – в формате внешнего независимого оценивания, чтобы устранить субъективность и возможные коррупционные риски.

ВНО после 11 класса практически полностью искоренило коррупцию при поступлении в университеты, которая была до этого. Поэтому, если мы хотим вводить нормальную профильную школу, – нужен определенный отбор в лицей,

– отметил он.

К слову, Верховная Рада проголосовала за законопроект, который отменил ГИА для учеников 4, 9 и 11 классов. Так, выпускники могут выбирать вид оценивания их результатов обучения:

путем годового оценивания,

государственной итоговой аттестации;

государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

Однако те выпускники, которые планируют поступать в университеты, должны обязательно сдавать ВНО.

Онлайн-обучение в школах

В Украине 13 регионов перешли в красную зону, а в некоторых городах даже установили локдаун. Поэтому, школы в большинстве регионов обучают учеников дистанционно.

Например, в Киевской области более 200 детсадов Киевской области прекратили работу. Но еще в семи общинах часть садиков работают в очном режиме.

В 322 школах Киевской области сейчас организовано очное обучение для учеников 1 – 4 классов. А на дистанционное обучение переведены ученики начальных классов в 30 общинах (317 школ, 2 809 классов, 61,1 тысяча учеников).

В каких городах дети перешли на онлайн-обучение:

Чернигов

Винница

Запорожье

Львов

Киев

Одесса

Николаев

Херсон

Полтава

В каких случаях могут закрывать школы:

если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов могут обучаться очное);

если на самоизоляции через контакт с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников.

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Решения МОН и правительства

Министерство образования и науки готовится к запуску реформы "Новой украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.

Во время первого – организационно-подготовительного этапа – будет создана рабочая группа, которая будет осуществлять научно-методическое сопровождение эксперимента. Планируется разработать необходимые учебные и методические материалы.

– будет создана рабочая группа, которая будет осуществлять научно-методическое сопровождение эксперимента. Планируется разработать необходимые учебные и методические материалы. Во время следующего этапа – формироовочного (ноябрь 2021 – июнь 2026) – будет происходить: разработка, апробация и корректировка учебно-методического обеспечения, наставническая поддержка учителей и тому подобное.

(ноябрь 2021 – июнь 2026) – будет происходить: разработка, апробация и корректировка учебно-методического обеспечения, наставническая поддержка учителей и тому подобное. Обобщающий этап продлится с июля 2026 до декабря 2027 года. Будет проведено обобщение результатов проекта и формирование выводов, корректировка учебных материалов и их подготовка.

Кабинет Министров утвердил механизм предоставления и распределения субвенции на борьбу с COVID-19 в школах.

Эта субвенция направляется на приобретение: