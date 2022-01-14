Об этом заявил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

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Будут ли у школьников требовать прививки

Украинцы волнуются, что школьники и некоторые родители невакцинированные и, соответственно, могут представлять угрозу с точки зрения распространения вируса. Кононенко признал, что это действительно проблема.

"Я могу комментировать это не как представитель Министерства образования, а как гражданин. Конечно, такая проблема есть", – сказал он.

Юрий Кононенко отметил, что если в Минздраве будет принято решение об обязательной вакцинации детей школьного возраста, а не только по медицинским показаниям, то в МОН будут неукоснительно выполнять его и требовать прививки.

В настоящее время рассматривается вопрос о вакцинации детей от 5 лет. Но это чисто медицинские показания. Мы будем следовать тем протоколам, которые будет утверждать Министерство здравоохранения,

– убеждает педагог.

А что с вакцинацией учителей

Он добавил, что ситуация с вакцинацией учителей и персонала школ крайне положительна. По его информации, на сегодняшний день процент невакцинированных работников в школах минимален.

Ситуация пока выглядит достаточно оптимистично. У нас только 2,3% работников школ не вакцинированы. Полной дозой вакцинировано 92,87% педагогов,

– сообщил Юрий Кононенко.

В этом контексте чиновник напомнил, какие требования предъявляются к этим категориям рабочих.

"Если это "желтая" зона, то 100% работников должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой. В "красной" зоне все должны быть вакцинированы двумя дозами", – добавил он.

К слову, большинство школьников после зимних каникул вернулись к учебе, которая началась очно. Только в Измаиле Одесской области ученики вышли с каникул на дистанционку, потому что там высокая заболеваемость детей. Где ученики до сих пор отдыхают и каких карантинных мероприятий придерживаются в школах в новом семестре – читайте в статье.