Будут ли требовать от выпускников ПЦР-тест или COVID-сертификат для сдачи ВНО-2022
Источник:"Обозреватель"
Министерство здравоохранения разрешило вакцинироваться от коронавируса подросткам с 12 до 17 лет. Известно, что первую дозу прививки получили уже более 34 тысяч подростков в Украине. Будут ли требовать от школьников быть вакцинированными или иметь ПЦР-тест для сдачи ВНО – читайте в статье.
По словам экспертов, надежды на значительное улучшение ситуации весной пока не много. Так как ситуация с коронавирусом остается сложной, а полностью вакцинированных украинцев – пока около 8,3 миллиона.
Важно Какие обязательные предметы на ГИА и ВНО должны сдать выпускники в 2022 году
К тому же, по состоянию на 14 ноября в красной зоне находятся 18 регионов:
- Киев и область;
- Волынская область;
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Хмельницкая область;
- Ровненская область;
- Житомирская область;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Херсонская область;
- Донецкая область;
- Луганская область;
- Черкасская область.
Добавим, что это впервые за 3 месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. В Минздраве считают, что это позитивный сигнал прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Украине.
Что с вакцинацией школьников
В этом году Минздрав выдал общую рекомендацию по вакцинации от коронавируса детей 12 – 17 лет препаратом Pfizer. Прививки школьникам делают еще с лета, но тогда в ведомстве позволяли это делать только в отдельных случаях.
А вот новый приказ – это зеленый свет для массовой вакцинации детей. С начала ноября детский COVID-сертификат уже можно сгенерировать в приложении "Дия". Хотя пока нет никаких сведений о том, что такие прививки могут стать обязательными.
По данным Национальной службы здоровья, по состоянию на 26 октября минимум первую дозу прививки получили 34,5 тысячи украинцев в возрасте до 17 лет.
ВНО и карантин
Основная сессия ВНО стартует 23 мая и закончится 17 июня.
График ВНО-2022:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Гораздо раньше пройдет пробное ВНО – уже в марте. Все предметы разделили на два дня:
- 19 марта – по украинскому языку и литературе;
- 26 марта – по истории Украины, по математике (задачи уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.
В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты тестирования, так и во время него.
Участники должны будут:
- на входе пройти измерение температуры;
- быть в масках;
- иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;
- соблюдать социальную дистанцию.
Во время тестирования в аудитории должны находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.
Сами аудитории обеспечат: медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, средствами дезинфекции для обработки поверхностей, изоляционными защитными халатами и щитками для медиков. Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.
Будут ли требовать от участников ВНО отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или прививку? В УЦОКО отвечают, что нет, не будут требовать. По крайней мере пока такого решения нет.
Пока требований относительно прохождения участниками ВНО полного курса вакцинации или предоставления ими результатов ПЦР-тестов для входа в пункт проведения ВНО-2022 нет,
– сообщили в Центре.
В то же время там отметили, что если такое решение и будет принято, то это – зона полномочий Минздрава. Также в УЦОКО сообщили, что в целом сейчас вносить какие-либо изменения в документы по проведению ВНО-2022 не планируется.
К слову, в новых условиях поступления усилили роль математики для определенных направлений. На какие специальности требуется ВНО по математике – полный перечень читайте в статье.