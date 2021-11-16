По словам экспертов, надежды на значительное улучшение ситуации весной пока не много. Так как ситуация с коронавирусом остается сложной, а полностью вакцинированных украинцев – пока около 8,3 миллиона.

Важно Какие обязательные предметы на ГИА и ВНО должны сдать выпускники в 2022 году

К тому же, по состоянию на 14 ноября в красной зоне находятся 18 регионов:

Киев и область;

Волынская область;

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Хмельницкая область;

Ровненская область;

Житомирская область;

Черниговская область;

Сумская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Херсонская область;

Донецкая область;

Луганская область;

Черкасская область.

Коронавирус в Украине! За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили свыше 10 тысяч больных COVID-19. Среди них 764 ребенка. В больницы за день госпитализировали 2,7 тысячи пациентов с коронавирусом. К сожалению, 442 пациента умерли.



Добавим, что это впервые за 3 месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. В Минздраве считают, что это позитивный сигнал прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Украине.

Что с вакцинацией школьников

В этом году Минздрав выдал общую рекомендацию по вакцинации от коронавируса детей 12 – 17 лет препаратом Pfizer. Прививки школьникам делают еще с лета, но тогда в ведомстве позволяли это делать только в отдельных случаях.

А вот новый приказ – это зеленый свет для массовой вакцинации детей. С начала ноября детский COVID-сертификат уже можно сгенерировать в приложении "Дия". Хотя пока нет никаких сведений о том, что такие прививки могут стать обязательными.

По данным Национальной службы здоровья, по состоянию на 26 октября минимум первую дозу прививки получили 34,5 тысячи украинцев в возрасте до 17 лет.

ВНО и карантин

Основная сессия ВНО стартует 23 мая и закончится 17 июня.

График ВНО-2022:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Гораздо раньше пройдет пробное ВНО – уже в марте. Все предметы разделили на два дня:

19 марта – по украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, по математике (задачи уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер как на входе в пункты тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должны находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.

Сами аудитории обеспечат: медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, средствами дезинфекции для обработки поверхностей, изоляционными защитными халатами и щитками для медиков. Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Будут ли требовать от участников ВНО отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или прививку? В УЦОКО отвечают, что нет, не будут требовать. По крайней мере пока такого решения нет.

Пока требований относительно прохождения участниками ВНО полного курса вакцинации или предоставления ими результатов ПЦР-тестов для входа в пункт проведения ВНО-2022 нет,

– сообщили в Центре.

В то же время там отметили, что если такое решение и будет принято, то это – зона полномочий Минздрава. Также в УЦОКО сообщили, что в целом сейчас вносить какие-либо изменения в документы по проведению ВНО-2022 не планируется.

К слову, в новых условиях поступления усилили роль математики для определенных направлений. На какие специальности требуется ВНО по математике – полный перечень читайте в статье.