Будут ли требовать от учеников результаты ПЦР-тестов в случае заболевания COVID-19

Школы должны перед началом занятий измерять температуру школьников. Однако, если ученик заболеет коронавирусом, то от него не могут требовать предъявления результатов ПЦР-теста или быстрых тестов.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

Важно Минздрав будет проверять, настоящие ли у учителей справки о вакцинации против COVID-19

По его словам, в школах остается обязательной термометрия. И если температура повышена, то ребенок должен обратиться к своему врачу, который действует по инструкции диагностики коронавирусной болезни – или стоит сдать быстрый тест на антиген, или ПЦР.

Однако школа не имеет права требовать у ученика предъявить его результаты ПЦР-тестов или быстрых тестов. И такое требование не будет применяться в отношении школ,

– отметил государственный санврач

Игорь Кузин также отметил, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки поддерживают позицию, что школы в условиях жестких противоэпидемических ограничений должны закрываться последние и открываться первыми.

Добавим, что образовательный омбудсмен считает, что информация о вакцинированных педагогических работниках должна быть деперсонифицированной. То есть медицинские учреждения должны сообщать школам, сколько у них вакцинированных учителей, но не называть их имен.

К слову, в сети появилась информация о том, что Украина с 13 сентября перейдет на желтый уровень эпидемической опасности и изменятся условия работы школ во время карантина.

Так, учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, не смогут работать очно в желтой зоне. Поэтому глава Минздрава посоветовал школам и вузам готовиться к дистанционке.

Но впоследствии Виктор Ляшко заверил, что на следующей неделе будет действовать еще зеленая зона, поэтому учебные заведения и в дальнейшем могут работать очно.

В понедельник, 13 сентября, мы не переходим на желтый уровень. Если Кабмин примет решение об изменениях и они пройдут процедуру согласования, то только через 7 дней это постановление запустят. Поэтому следующую неделю вся страна будет спокойно работать в зеленой зоне,

– отметил Виктор Ляшко.

Однако Черниговская и Сумская области уже сообщили, что там с 13 сентября планируют закрыть на карантин большинство школ и детских садов, а дети там перейдут на дистанционку.