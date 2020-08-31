О тестировании учителей и учеников на COVID-19, при выявлении больных: объяснение Минздрава
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будут ли проводить тестирование на COVID-19, если в школе обнаружат одного или нескольких больных. Он также объяснил, сколько должно находиться на самоизоляции контактное лицо.
Ответы на эти вопросы Степанов дал в ходе брифинга 31 августа, передает 24 канал.
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Тестирование в школе
Министр здравоохранения заявил, что он не видит смысла в тестировании учителей и учащихся на коронавирус после контакта с больными в школе. Поэтому, скорее всего, этого делать не будут.
Однако, по словам Степанова, окончательно это будет определять врач-эпидемиолог. Здесь, в частности, все зависит от того, насколько близкими были контакты.
Самоизоляция контактных лиц
Недавно Минздрав предоставил рекомендации для школ, в которых говорится о том, что если в классе заболеет ученик, то весь класс, вероятно, отправят на самоизоляцию.
Сколько должны продолжаться самоизоляция контактных лиц? Степанов рассказал, что если человек контактировал с больным COVID-19, то он должен находиться на самоизоляции 14 дней.
В целом, определять период самоизоляции и принимать решение об этом должно эпидемиолог вместе с семейным врачом.
Должны ли учителя идти на самоизоляцию, если заболел ученик в их классе? Министр здравоохранения уверил, что это должен определять врач-эпидемиолог.
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"Здесь не надо самодеятельности. В частности, врач должен определить, какой степени были контакты с ребенком и тому подобное. Все решения будет принимать эпидемиолог", – сказал он.
Должны ли родители идти на самоизоляцию, если заболел их ребенок? По словам Степанова, понятно, что родители близко контактируют с ребенком, поэтому должны уйти на самоизоляцию. Но это решение тоже принимает эпидемиолог.
Он добавил, что если ребенок просто контактировал с больным коронавирусом, то нет смысла родителям изолироваться и не выходить на работу. Но здесь тоже лучше обратиться к врачу.